De tweede ontwikkelaarsbèta van iOS 14 voegt weinig grote vernieuwingen toe, maar laat wel zien hoe de definitieve versie van Apples iPhone-update eruit gaat zien.

iOS 14-bèta 4: alle vernieuwingen op een rij

In aanloop naar de definitieve release van iOS 14 voor de iPhone brengt Apple meerdere testversies uit. We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde bèta. De testversie introduceert vergeleken bij vorige versies relatief weinig verbeteringen. Dit is ook logisch, want we naderen de officiële release en dus krijgt de iPhone-software steeds meer vorm.

1. Apple TV Widget

Apple TV heeft er een widget bijgekregen. Vanaf iOS 14 kun je widgets op het thuisscherm van je iPhone plaatsen. Dankzij deze vakken kun je bepaalde taken en acties voor apps uitvoeren zonder de applicatie te hoeven openen. Met de widget van Apple TV kun je onder meer een nieuwe show aanzetten.

2. Beter zoeken

De volgorde van zoekresultaten gaat (een beetje) op de schop. Wanneer je bijvoorbeeld een vraag stelt worden apps, antwoorden van Siri, suggesties van Siri en nieuws als eerst getoond. Naast ieder vakje staat daarnaast een ‘Lees meer’-knop, bijvoorbeeld om meer nieuwsresultaten bij je zoekopdracht te krijgen.

3. Klaar voor CoronaMelder

In voorgaande bèta’s ontbrak de zogeheten Exposure Notification API, maar die is in iOS 14-bèta 4 terug van weggeweest. Makers van apps tegen het coronavirus gebruiken deze technologie om bij te houden welke telefoons met elkaar in contact zijn gekomen. Onder meer de Nederlandse corona-app, CoronaMelder, gebruikt Exposure Notification.

4. Terugkeer van 3D Touch

Tot slot maakt ook 3D Touch zijn comeback in iOS 14-bèta 4. In vorige testversies was het scherm van je iPhone niet drukgevoelig, maar nu kun je bijvoorbeeld weer mailtjes lezen door zachtjes op een bericht te drukken, zonder dat je de mail in kwestie daadwerkelijk opent.

Op naar iOS 14

Dit najaar verschijnt de definitieve versie van iOS 14 voor alle iPhones die momenteel iOS 13 draaien, de voorganger. De publieke bèta van iOS 14 is inmiddels gestart. Deze loopt wel achter op de ontwikkelaarsbèta, die we hierboven bespreken, maar je krijgt wel een eerste blik op dé iPhone-update van 2020. Lees onderstaande preview voor ons voorlopige oordeel over iOS 14.