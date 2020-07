iOS 14-bèta 3: 4 nieuwe functies en aanpassingen

Apple heeft de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 14 uitgebracht. De testversie geeft ons nog meer informatie over wat we in de iOS-update kunnen verwachten. Dit zijn de vier belangrijkste aanpassingen.

iOS 14-bèta 3: alle aanpassingen op een rij

Apple brengt meerdere testversies uit van iOS 14, om zo tot de definitieve lancering te komen dit najaar. Op basis van vorige testversies worden grote en kleine aanpassingen doorgevoerd om de nieuwste software zoveel mogelijk te verfijnen.

Veranderingen worden dan ook steeds kleiner naarmate er meer testversies verschijnen. Inmiddels is Apple alweer bij de derde testversie aanbeland. Dit zijn de belangrijkste nieuwe features.

1. Apple Music

Apple Music krijgt allereerst een nieuw icoon in iOS 14. Deze is rood met een witte muzieknoot in plaats van wit met een paarsgekleurde muzieknoot. Daarnaast gaat de indeling van de muziekbibliotheek op de schop. Het nieuwe ontwerp oogt vooral rustiger dan voorheen.

Zo wordt wat rode tekst zwartgekleurd en de knoppen grijs in plaats van rood. Bovendien komen er icoontjes te staan naast afspeellijsten, artiesten, albums en nummers. De Apple Music-widget wordt daarnaast rood in plaats van wit.

2. Vernieuwde widgets

De derde bètaversie van iOS 14 neemt nog meer widgets onder handen. Zo wordt in deze testversie een klok-widget toegevoegd voor iPhone en iPad. Je kunt deze widget zelf indelen.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tot vier klokken naast elkaar weer te geven, elk van een andere stad. Deze kun je ook in een vierkant plaatsen, of simpelweg maar een enkele, grotere klok instellen. Ook de widget voor Schermtijd is verbeterd. Nu zie je namelijk details over je meestgebruikte apps.

3. Pop-ups met instructies

Na de update krijg je pop-ups te zien met instructies over de functie. Wanneer je bijvoorbeeld voor de eerste keer naar widgets gaat, krijg je te zien hoe je deze kan herorganiseren. Hetzelfde geldt voor de App Library en wanneer je het thuisscherm opnieuw wil indelen.

4. Display Zoom

iOS 14 brengt een nieuwe zoomfunctie met zich mee voor iPhones met een 5,8 inch-scherm, zoals de iPhone X. De functie maakt app-iconen, tekst en andere elementen op het scherm groter. Op die manier kun je ook op iPhones met een kleiner scherm tekst en plaatjes nog steeds goed zien. Deze zoom-modus is waarschijnlijk toegevoegd met de nieuwe iPhone 12 mini in gedachten. Deze kleinere iPhone krijgt een 5,4 inch-scherm.

Meer over iOS 14 bèta

De publieke bèta is nu al door iedereen te testen. Iedereen met een ondersteunende iPhone kan deze installeren. Benieuwd hoe? Hier lees je hoe je dat doet. Maar let op: de bèta kan nog de nodige bugs bevatten, dus zorg dat je altijd een backup maakt van tevoren.

Wil je toch liever terug naar iOS 13, dan lees je in dit artikel hoe dat werkt. Eerder kwamen al nieuwe functies in de bètaversie van iOS 14. In onze round-up lees je alles over de nieuwe functies in iOS bèta 2.