iOS 14 bèta 2: 7 nieuwe functies en aanpassingen

De tweede ontwikkelaarsbèta geeft ons meer informatie over grotere en kleinere aanpassingen die iOS 14 dit najaar introduceert. Dit zijn de 7 belangrijkste.

iOS 14 bèta 2: alle aanpassingen op rij

In de aanloop naar de definitieve release van iOS 14 zal Apple meerdere testversies uitbrengen. Inmiddels zijn we aanbeland bij de tweede bèta, waarin Apple voornamelijk de tijd neemt om aanpassingen door te voeren die op basis van de eerste bèta zijn ontdekt. Op deze manier zal het bedrijf iOS 14 blijven verfijnen, totdat de software stabiel genoeg is om omstreeks september uit te brengen voor iedere ondersteunende iPhone.

1. Aangepaste app-iconen voor Kalender en Klok

Apple heeft subtiele aanpassingen doorgevoerd aan de app-iconen van de Kalender en Klok-app. Zo staat de dag van de week niet meer volledig uitgespeld maar is deze nu samengevat in drie letters. Daardoor is de tekst beter leesbaar. Het icoon van de Klok-app heeft een iets dikker lettertype gekregen voor de cijfers op de klok en ook de wijzers zijn wat vetter geworden. Daardoor valt ook op dit app-icoon de informatie beter af te lezen.

2. Een homescreen-widget voor de Bestanden-app

Omdat widgets een van de grootste vernieuwingen van iOS 14 zijn, zal Apple er geleidelijk steeds meer toevoegen. In de tweede testversie is een handige widget voor de Bestanden-app toegevoegd. Daarmee kun je recent geopende bestanden aan je homescreen toevoegen. Dit zal vooral handig zijn voor iPad-eigenaren, die zo altijd hun onlangs bewerkte documenten bij de hand hebben.

3. Herinneringen-app krijgt nieuwe emoji

Vorig jaar vernieuwde Apple de Herinneringen-app compleet, dit jaar wordt dit ontwerp nog wat verder verfijnd. Zo kun je nu emoji toevoegen aan een takenlijst, zodat de app nog wat overzichtelijker wordt. Zet bijvoorbeeld een boek-emoji voor de takenlijst met boeken die je nog wil lezen en een potloodje voor al het huiswerk dat je nog moet maken.

4. HomeKit-favorieten toevoegen aan Bedieningspaneel

Er was al langer een HomeKit-knop beschikbaar voor het Bedieningspaneel, maar vanaf iOS 14 kun je ook een knop voor een specifieke lamp kiezen. Zo wordt het nog net wat makkelijker en sneller om specifieke smart home-accessoires te bedienen zonder eerst een app te openen.

5. Geanimeerde albumhoezen in de Muziek-app

In de Muziek-app en Apple Music kun je voortaan bewegende albumhoezen tegenkomen. Dit kan voor specifieke albums zijn of voor afspeellijsten. Omdat dit meer data kost om in beeld te brengen, kun je deze geanimeerde hoezen ook uitschakelen in de Instellingen-app. Daar heb je de keuze om ze helemaal uit te schakelen of alleen als je met wifi verbonden bent weer te geven.

6. Waarschuwing voor onveilige wifi-verbindingen

Over wifi gesproken: je iPhone gaat je voortaan vertellen als je verbonden bent met een wifi-netwerk dat je data niet afschermt. In een melding is te lezen dat de provider en anderen jouw wifi-activiteit kunnen inzien, volgen en delen. Daarnaast kun je met een druk op de knop het automatisch verbinden met dit netwerk uitschakelen, zodat je niet per ongeluk dit onveilige netwerk gebruikt.

7. Bedieningspaneel toont apps die microfoon of camera gebruiken

Met een oranje en groen bolletje in de rechter bovenhoek van je scherm zie je straks gemakkelijk welke apps respectievelijk jouw microfoon of camera gebruiken. In deze kleine bolletjes is weinig ruimte voor informatie, maar dat heeft Apple opgelost. Door het Bedieningspaneel te openen zie je voortaan bovenin beeld de naam van de app naast het gekleurde bolletje staan, zodat je precies weet welke app op dat moment gebruik maakt van je camera of microfoon.

Wanneer komt de iOS 14 publieke bèta?

Vooralsnog zijn al deze functies alleen te testen door ontwikkelaars, maar daar komt spoedig verandering in. Apple heeft beloofd dat in juli de eerste publieke bèta van iOS 14 zal verschijnen. Deze testversie is nog lang niet definitief en kan dus voor bugs en gegevensverlies zorgen. Houd daar dus rekening mee als je overweegt om deze op je iPhone te installeren. Zodra de publieke bèta beschikbaar is, lees je het natuurlijk op iPhoned!