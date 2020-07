iOS 14 voegt heel wat nieuwe functies toe, maar ook bestaande apps krijgen een upgrade. Zo wordt bijvoorbeeld de Berichten-app onder handen genomen. Dit is er nieuw.

5 vernieuwingen in de Berichten-app

De Berichten-app wordt met iOS 14 in een nieuw jasje gestoken. Dat kondigde Apple aan tijdens WWDC 2020. Naast nieuwe functies, zoals widgets en de App Library, wordt ook de Berichten-app verbeterd. We zetten alle vernieuwingen van de app op een rij.

1. Nieuwe interface

De Berichten-app gaat er anders uitzien in iOS 14. Je kiest welke berichten je wil zien door ze te filteren. Zo kies je om berichten van bekende contacten te zien, berichten van onbekende contacten, of allebei.

Bovendien laat de Berichten-app nu in je chatlijst zien wanneer iemand aan het typen is. Voorheen kon je dit alleen zien als je een gesprek met iemand opende. Nu zie je in je lijst met gesprekken een indicatie dat iemand aan het schrijven is.

2. Chats vastzetten

De meest belangrijke chats die je het vaakst gebruikt kun je in iOS 14 bovenaan de lijst vastzetten. Dat doe je heel gemakkelijk door een gesprek in de lijst naar rechts te vegen en op het pinnetje te tikken.

Als je een gesprek hebt vastgezet, verschijnt deze in een cirkel met de avatar van deze persoon bovenaan de lijst. Op die manier kun je deze altijd makkelijk vinden. In totaal kun je negen gesprekken vastpinnen. De cirkels zijn dynamisch, wat betekent dat je hier over de profielfoto heen ongelezen berichten ziet, korte reacties (Tapbacks) en een praatwolkje iemand aan het typen is.

3. Antwoorden op specifieke berichten

Wanneer je in een groepsgesprek zit, kan het soms lastig zijn om te zien waar iemand precies op reageert. Vanaf iOS 14 kun je dan ook op specifieke berichten antwoorden. Veel mensen zullen deze feature al kennen van het antwoorden op WhatsApp.

De antwoorden komen dan onder het originele bericht te staan. Tik je op één, dan zie je het volledige gesprek dat over het originele bericht gaat. Dit is vooral handig in groepsgesprekken, maar ook in één op één gesprekken is de functie beschikbaar.

4. Vermeldingen

Ook handig in groepsgesprekken: vermeldingen. De functie laat je specifieke personen in een gesprek uitlichten. Op die manier is het duidelijk tegen wie je praat. Ook is het handig wanneer je meldingen van een groepsgesprek hebt gedempt, maar wel meldingen krijgt wanneer iemand jou specifiek aanspreekt met een vermelding.

Je noemt iemand door simpelweg de naam te typen zoals het in je contacten staat. De naam wordt dan grijs. Door erop te tikken, verandert de naam in blauw en is het een vermelding van deze persoon. Een andere manier is om @ vooraf aan een naam te typen. Het is hierbij natuurlijk wel van belang dat deze persoon ook in het groepsgesprek zit.

5. Memoji en Emoji

Jouw gepersonaliseerde Memoji gaat nog meer op jou lijken in iOS 14. De update introduceert nieuwe hoofddeksels, kapsels, brillen en zelfs gezichtsmaskers. Ook worden drie nieuwe Memoji-stickers toegevoegd: een knuffel, boks en een blozende Memoji.

Memoji, emoji of een zelfgekozen foto kunnen nu ook worden ingesteld als profielfoto van een groepsgesprek. Daarnaast wordt het in iOS 14 mogelijk om in de Berichten-app te zoeken naar emoji via de zoekbalk. MacBooks hadden deze optie al langer en nu komt dit ook naar iOS.

