Wie later dit jaar een iPhone-app installeert, kan precies zien welke gegevens die app verzamelt en hoe deze informatie wordt gebruikt om jou te tracken. Dit staat er in de nieuwe App Privacy-schermen van iOS 14.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 14 heeft App Privacy-schermen: zo worden apps eerlijker over data

Het nieuws is door Apple zelf naar buiten gebracht. App-makers moeten vanaf iOS 14, de grote software-update die later dit jaar uitkomt, transparanter zijn over het registreren van gebruikersgegevens. Op de downloadpagina verschijnt daarom een nieuw scherm in iOS 14: App Privacy.

App-makers moeten hierin invullen welke gebruikersgegevens ze opslaan, en waar ze die data voor gebruiken. Ook kun je in App Privacy zien welke gegevens niet naar jou herleidbaar zijn.

In de praktijk laat de App Store dus zien welke gegevens een app van je nodig heeft zodat jij een weloverwogen downloadbeslissing kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je contactenlijst, financiële informatie, je locatie, internetgeschiedenis of telefoonnummer. Ook moet de app aangeven hoe je aan de hand van deze gegevens wordt gevolgd via andere apps en websites.

De privacylabels in iOS 14 worden op een interessant moment aangekondigd. Apple ligt momenteel namelijk in de clinch met de advertentie-industrie. De iPhone-maker gaat gebruikers vanaf iOS 14 namelijk waarschuwen voor trackers.

Reclamemakers gebruiken deze techniek om zoveel mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen en vervolgens hele gerichte advertenties voor te schotelen. Facebook, dat het gros van haar omzet verdient via reclames, waarschuwde daarom onlangs als dat iOS 14 “desastreus” is voor adverteerders. Mede naar aanleiding hiervan heeft Apple het ‘anti-trackingbeleid’ naar 2021 opgeschoven.

Apple zet in op privacy

Apple zet al jaren in op privacybescherming van zijn gebruikers. Ieder jaar verbetert het bedrijf bijvoorbeeld de gegevensbescherming van gebruikers middels een iOS-update. Daarnaast zette het bedrijf afgelopen week een reclame met veelzeggende titel op YouTube: “Privacy. That’s iPhone.”

iOS 14 zet de volgende stap qua gegevensbescherming. Met de iPhone software-update, die later dit jaar verschijnt, kun je onder meer je precieze locatie voor apps afschermen en bijvoorbeeld foto’s verbergen. Via onze app en nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de definitieve releasedatum van iOS 14.

Het laatste nieuws over Apple