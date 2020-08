Facebook waarschuwt dat adverteerders tot vijftig procent minder omzet zullen maken als iOS 14 verschijnt. Nieuwe privacymaatregelen van Apple zouden deze forse daling veroorzaken.

Facebook waarschuwt adverteerders voor iOS 14

Ieder jaar verbetert Apple de privacy van iOS met meerdere software-updates. iOS 14, de grote update van 2020, is hier geen uitzondering op en zet wederom grote stappen om gegevens van gebruikers beter af te schermen.

Dat is goed nieuws voor jouw data, maar slecht nieuws voor adverteerders en bedrijven als Facebook. Vandaag trekt het sociale netwerk van Mark Zuckerberg aan de bel. Dit draait allemaal om een nieuwe melding die je te zien krijgt zodra je iOS 14 installeert. Iedere keer als een app jouw gebruikersdata wil volgen terwijl je verschillende apps en websites opent, komt deze melding in beeld.

Met de melding kunnen gebruikers er zelf voor kiezen of ze deze vorm van tracking toestaan of weigeren. Volgens Facebook is dit een enorme klap voor adverteerders, die al jaren deze data gebruiken om de juiste advertenties aan de juiste mensen voor te schotelen. Nu gebruikers zelf op ‘ja’ of ‘nee’ moeten tikken, verwacht Facebook dat er maar weinig mensen zullen zijn die deze vorm van tracking toestaan.

Om die reden zegt Facebook dat de mogelijkheden vanaf iOS 14 om persoonlijke advertenties aan te bieden zeer beperkt zijn. “Het kan zo weinig opleveren dat we de functie in de toekomst mogelijk niet meer aanbieden op apparaten die op iOS 14 draaien.”

Facebook zegt dat uitgevers en adverteerders tot vijftig procent minder omzet maken door het wegvallen van deze gepersonaliseerde advertenties. “Dit percentage kan straks nog veel hoger liggen”, aldus Facebook. “We werken aan korte- en langetermijnoplossingen om adverteerders te ondersteunen.”

Harde klap voor adverteerders

iOS 14 zal vooral een klap zijn voor bedrijven die hun geld verdienen met het stilletjes volgen van gebruikers met advertentie-tracking. Vaak zonder dat gebruikers het weten wordt data verzameld en kunnen er op basis daarvan reclames getoond worden.

Apple heeft in het verleden al aangegeven de functie niet aan te passen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat dit nog gaat gebeuren. Inmiddels zijn we bij de zesde beta van iOS 14 beland, met een definitieve release die steeds dichterbij komt.

Wil je meer weten over iOS 14? Check dan onze uitgebreide preview of bekijk onze video waarin we de belangrijkste nieuwe functies met je bespreken.