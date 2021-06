iOS 14.7: deze 3 functies komen binnenkort naar je iPhone

iOS 14.7 belooft een bescheiden update te worden, maar wel een hele belangrijke. De nieuwste iPhone-update gaat de puinhoop van zijn voorganger namelijk opruimen. Dit zijn de belangrijkste functies van iOS 14.7.

Lees verder na de advertentie.

Alle iOS 14.7 functies op een rij

iOS 14.7 kun je nog niet downloaden. De iPhone-update komt waarschijnlijk deze maand of pas in juli uit, maar dankzij testversies weten we al welke nieuwe functies naar je iPhone komen.

Heel spectaculair wordt iOS 14.7 waarschijnlijk niet. De update is vooral fijn voor mensen met een HomePod. In aanloop naar de release van iOS 14.7 houden we dit overzicht met functies doorlopend bij. Lees je mee?

1. Timer voor de HomePod

iOS 14.7 is niet rijk aan functies, maar voegt voor HomePod-eigenaren wel een handig trucje toe. Je kunt binnenkort namelijk timers aanzetten via de Woning-app op je iPhone. Voorheen werkte dit alleen via Siri, Apples ‘digitale butler’.

Dat is fijn, want hierdoor kun je bijvoorbeeld ook een timer aanzetten als je niet in dezelfde ruimte bent als je slimme speaker. Je vindt de nieuwe optie straks in de Woning-app onder de instellingen van de HomePod.

Nadat je een HomePod-timer hebt toegevoegd, begint ‘ie met aftellen. Je kunt meerdere timers op hetzelfde moment toevoegen. Dat is bijvoorbeeld fijn voor wanneer je een gerecht aan het koken bent waarbij je voor verschillende ingrediënten wil bijhouden hoe lang ze al aan het opwarmen zijn.

2. Batterijproblemen van iOS 14.6 opgelost

iOS 14.6 kwam in mei uit en voegde niet heel veel functies toe, maar zorgde toch voor een hoop problemen. Veel iPhone-gebruikers klaagden na het updaten dat hun telefoon veel sneller leegliep dan voorheen. Ook uit onze eigen iOS 14.6 poll blijkt dat veel lezers batterijproblemen hebben sinds de update naar iOS 14.6.

Het kan daarom bijna niet anders dat Apple deze problemen met iOS 14.7 probeert op te lossen. Ook is het mogelijk dat er een voortijdige update uitkomt. Heb je nog niet geüpdatet naar iOS 14.6? Dan is het misschien verstandiger om even af te wachten met downloaden.

Lees ook: iOS 14.6: Heb jij last van een snel leeglopende iPhone-batterij? (Poll)

3. Hoe schoon is de lucht vandaag?

Wie weleens op vakantie is geweest in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk weet misschien wel dat je iPhone daar de luchtkwaliteit kan aangeven. Vanaf iOS 14.7 breidt deze functie uit naar Nederland.

Zo kun je precies zien hoe schoon (of vervuild) de lucht in Nederlandse steden is. Je vindt de metingen in zowel de Weer- als Kaarten-app op je iPhone. Hierbij zie je aan de hand van het balkje hoe goed/slecht de huidige luchtkwaliteit is ten opzichte van het gemiddelde.

Apple meet de luchtkwaliteit niet zelf. Daarvoor wordt de hulp van BreezoMeter ingeschakeld, een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd. Dankzij deze metingen kun je op vrijwel alle plaatsen in Nederland de actuele luchtkwaliteit checken. Wie niet wil wachten tot iOS 14.7, kan nu al de BreezoMeter-app downloaden.

Air Quality App - BreezoMeter BreezoMeter 9,4 (77 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wat is de releasedatum van iOS 14.7?

Dat weten we nog niet zeker. De iPhone-update wordt nu getest en daarom denken we dat hij in juni of juli voor alle gebruikers uitrolt. Zodra er meer functies ontdekt worden, werken we dit overzicht natuurlijk bij.

Zodra het zover is lees je het natuurlijk op iPhoned. Houd ons in de gaten via de iPhoned-nieuwsbrief, download onze app of check onze social media om als eerste te weten wanneer je iOS 14.7 kunt downloaden.