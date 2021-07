iOS 14.7 veroorzaakt één probleem voor Apple Watch-dragers

Heb jij iOS 14.7 gedownload en ontgrendelt jouw Apple Watch niet meer tegelijk met je iPhone? Je bent niet de enige. Apple erkent dat de nieuwe iPhone-update een probleem veroorzaakt.

Apple Watch-bug in iOS 14.7

Gisteren verscheen iOS 14.7. De nieuwe iPhone-update voegt meerdere nieuwe functies toe, maar zorgt ook voor de nodige problemen. Met name Apple Watch-dragers komen van een koude kermis thuis.

iOS 14.7 kan er namelijk voor zorgen dat het horloge niet automatisch ontgrendelt op het moment dat je je iPhone gebruikt. Normaal gesproken is dit wel het geval. Zodra je iPhone jou herkent, gaat ook het slot van de Apple Watch af.

Het probleem speelt alleen bij iPhones met Touch ID. Deze fysieke vingerafdrukscanner is onder meer aanwezig op de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone SE. iPhones met Face ID (gezichtsherkenning) lijken geen last te hebben van de problemen.

Apple schrijft op haar website aan een oplossing voor de bug van iOS 14.7 te werken. In de tussentijd ligt de oplossing voor de hand: voer de code van je Apple Watch in op het horloge zelf.

Dit hoef je slechts één keer te doen (zolang het horloge om je pols hangt). Wanneer je de code vergeten bent raadt Apple aan om je Watch te resetten. Hoe dat precies werkt, lees je in onderstaand uitlegartikel.

Meer over iOS 14.7

iOS 14.7 is een relatief kleine, maar wel handige update voor de iPhone. De nieuwe versie verbetert onder meer de Weer-app. Voortaan kun je de luchtkwaliteit van Nederlandse (binnen)steden checken op je iPhone.

Ook is het voortaan mogelijk om meerdere timers op je HomePod (mini) in te stellen: handig voor bijvoorbeeld tijdens het koken. In ons overzicht van iOS 14.7-functies staan we stil bij alle verbeteringen, dus lees dit artikel vooral wanneer je benieuwd bent.