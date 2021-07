iOS 14.7.1 en iPadOS 14.7.1 nu beschikbaar: zo installeer je de update

Apple rolt een kleine update uit voor iOS en iPadOS. Vanaf nu kun je aan de slag met iOS 14.7.1. In dit artikel check je hoe jij deze update kunt downloaden.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.7.1 downloaden

Vorige week verschenen iOS 14.7 en iPadOS 14.7.1, maar nu rolt Apple alweer een nieuwe update uit. Het versienummer springt daarmee naar iOS 14.7.1. Met deze update lost Apple een aantal problemen op. Zo heeft Apple het probleem waarbij Apple Watch-bezitters hun horloge niet konden ontgrendelen via Touch ID op hun iPhone opgelost.

iOS 14.7.1 en iPadOS 14.7.1 installeren doe je zo:

Hang je iPhone of iPad aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zodra Apple een update uitbrengt, willen veel mensen de software downloaden. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone te zien is. Kwestie van wat geduld opbrengen en het later nog een keer proberen dus.

Meer over iOS 14.7

iOS 14.6 zorgde voor een hoop batterijproblemen onder iPhone-gebruikers. We hoopten daarom dat versie 14.7 deze problemen zou platslaan, maar zeker weten doen we het niet. In het logboek van de nieuwe iOS-update komt dit punt namelijk niet naar voren.

Wel weten we dat je iOS 14.7 nodig hebt als je een MagSafe Battery Pack op je iPhone 12 wil gebruiken. En heb je een HomePod, of HomePod mini? Dan kun je vanaf iOS 14.7 timers aanzetten via de Woning-app op je iPhone. Dat is fijn, want hiermee kun je een timer aanzetten als je niet in dezelfde ruimte bent als je slimme speaker.

Op de hoogte blijven van komende iOS-updates? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, of download de iPhoned-app!

Meer Apple-nieuws: