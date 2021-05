iOS 14.6 nu beschikbaar: zo download je de update

Apple rolt updates uit voor de iPhone. Vanaf nu kun je iOS 14.6 downloaden. In dit artikel check je hoe jij deze nieuwe software kunt installeren.

iOS 14.6 downloaden

Een paar weken terug bracht Apple iOS 14.5.1 uit en nu is het alweer tijd voor een volgende, (kleine) update. iOS 14.6 is vanaf nu te downloaden. Zodra Apple een nieuwe versie van iOS uitbrengt, willen veel mensen de software hebben. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone of iPad te zien is. Kwestie van nog extra geduld en het later nog een keer proberen dus.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.