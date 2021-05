iOS 14.6: Heb jij last van een snel leeglopende iPhone-batterij? (Poll)

iOS 14.6 is een kleine iPhone-update, maar zorgt toch voor de nodige problemen. Sommige iPhone-batterijen lopen sinds de update namelijk veel sneller leeg. Heb jij hier ook last van? Laat het weten via de poll in dit artikel!

iOS 14.6 poll: loopt jouw iPhone-batterij leeg?

Afgelopen week kwam iOS 14.6 uit. De nieuwste iPhone-update is qua nieuwe functies heel bescheiden, maar zorgt toch voor de nodige problemen. Meerdere Apple-gebruikers klagen op social media over snel leeglopende batterijen. Ook wanneer de iPhone amper gebruikt wordt loopt de accu in rap tempo leeg.

Anderen hebben juist last van oververhitting. Omdat de iPhone-batterij te warm wordt, krijgen zij een melding dat ‘ie eerst moet afkoelen. Vervolgens loopt de batterij veel sneller leeg dan voorheen.

Wij zijn daarom benieuwd: hoe bevalt iOS 14.6 bij jou? Gaat jouw iPhone-batterij veel sneller leeg dan voorheen, of heb je nergens last van? Via onderstaande poll kun je makkelijk en snel jouw stem laten horen.

Wat zijn de oplossingen?

Het is nog onduidelijk hoe wijdverspreid de iOS 14.6-problemen zijn. Apple zelf heeft nog niet op de ontstane heisa gereageerd en een officiële oplossing is er dus niet. Wel kun je natuurlijk het een en ander proberen om van de problemen af te komen.

Ga bijvoorbeeld naar de Instellingen-app van je iPhone en tik op ‘Batterij’. Hier kun je zien welke app een stroomgrootverbruiker is. Vervolgens kun je dat programma geforceerd afsluiten.

Een andere mogelijke oplossing is het aanzetten van de Energiebesparingsmodus. Deze optie vind je eveneens in het Batterij-venster van de Instellingen-app. De modus zorgt ervoor dat je iPhone extra zorgvuldig met de batterij omgaat.

Wanneer niets helpt en je iPhone-batterij in recordtempo leegloopt, kun je het best contact opnemen met Apple zelf. Mogelijk is er iets serieus mis met je telefoon. Indien de problemen met iOS 14.6 veel voorkomen, volgt waarschijnlijk snel een update om ze op te lossen.

Dit is er nieuw in iOS 14.6

iOS 14.5 was een gigantische tussentijdse iPhone-update, maar dat geldt niet voor zijn opvolger. Het aantal nieuwe functies in iOS 14.6 zijn namelijk op één hand te tellen.

De update is vooral goed nieuws voor Apple Music-abonnees. Zij kunnen vanaf “medio juni” genieten van muziek in een hogere geluidskwaliteit. Het slechte nieuws is dat lang niet iedereen hier van kan genieten. Hoe dat precies zit, lees je in onderstaand uitlegartikel.

