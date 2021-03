iOS 14.5 laat je meer apparaten terugvinden via Zoek Mijn-app

In de derde beta van iOS 14.5 heeft Apple de Zoek Mijn-app uitgebreid met een nieuw tabblad. Daar kun je straks onder andere Beats-koptelefoons en andere producten terugvinden die je kwijt bent geraakt.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.5 voegt ‘Objecten’ toe aan Zoek Mijn-app

De Zoek Mijn-app is nu nog bedoeld om enkel Apple-apparaten terug te vinden zoals AirPods, iPhones, Macs en iPads. Maar vanaf iOS 14.5 gooit Apple de app eindelijk open voor andere apparaten.

In de bèta is een nieuw tabblad met ‘Objecten’ toegevoegd. Deze functie lekte eerder al uit, maar wordt nu klaargezet om uitgebracht te worden. In dit tabblad kunnen apparaten van andere fabrikanten toegevoegd worden, mits ze de app ondersteunen.

Zo heeft accessoiremaker Belkin al gezegd dat zijn toekomstige draadloze oordopjes de app gaan ondersteunen en ook Beats-koptelefoons kun je straks op deze manier terugvinden. De ‘Items-tab’ in de Zoek Mijn-app zou bovendien gebruikt worden voor de AirTag, Apples eigen Bluetooth-tracker waarmee je de locatie op afstand kunt achterhalen.

De AirTag is al jaren een gerucht, maar wordt steeds uitgesteld door Apple. Nu zijn er geruchten dat het bedrijf deze maand de AirTags onthult en uitbrengt, wat mooi samen zou vallen met de komst van iOS 14.5. Wil je meer weten over de AirTags? Check dan onze verwachtingen voor dit gloednieuwe Apple-product.

Wanneer komt iOS 14.5 uit?

Wanneer Apple iOS 14.5 uitbrengt is nog niet duidelijk, maar nu we al bij de derde testversie aanbeland zijn, zal het niet heel lang meer duren. De tussentijdse update voegt een forse hoeveelheid verbeteringen toe aan de iPhone, zoals de optie om een iPhone met je Apple Watch te ontgrendelen als je een mondkapje op hebt, nieuwe emoji en meer. Houd iPhoned in de gaten op om de hoogte te blijven van de nieuwe iPhone-update. Je kunt ons het best volgen via de app of nieuwsbrief.

Lees ook: Apple in maart 2021: 7 aankondigingen om naar uit te kijken