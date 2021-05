De meeste mensen zitten niet te wachten op trackers. Sinds iOS 14.5 kunnen iPhone-gebruikers ‘spionerende’ apps en websites op de vingers tikken en ervoor kiezen geen data te delen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de meeste mensen dit ook doen.

‘Meeste mensen blokkeren trackers in iOS 14.5’

Het beschermen van privacy wordt steeds meer een ‘feature’. Onderzoeksbedrijf Flurry stelt dat slechts 11 procent van alle iPhones met iOS 14.5 trackers volledig accepteert. 4 procent van de mensen accepteert enige vorm van tracking. Bij deze groep mag de ene app wel trackers plaatsen, en de andere app niet.

Al met al blokkeert 89 procent van alle iPhones op iOS 14.5 in meer of mindere mate app tracking. Kijken we alleen naar Amerikanen, dan is dit percentage zelfs 96 procent. De privacyfunctie van iOS 14.5 lijkt dus heel effectief te zijn.

Over het onderzoek

Flurry is eigendom van Verizon Media, de mediatak van de Amerikaanse telecomprovider. De techniek van Flurry wordt in meer dan 1 miljoen iPhone-apps gebruikt, waardoor het bedrijf voor dit onderzoek de data van in totaal 2 miljard smartphones heeft kunnen gebruiken. Het onderzoek wordt doorlopend aangevuld via de website van Flurry.

Wat doen trackers?

Sinds iOS 14.5, dat ruim een week geleden verscheen, moeten apps aan iPhone-gebruikers vragen of ze trackers mogen plaatsen. Trackers volgen mensen over het internet met als doel zoveel mogelijk data over het gedrag verzamelen.

Door trackers te plaatsen verdienen apps en websites meer geld omdat ze persoonlijkere (en dus lucratievere) reclames aan gebruikers kunnen laten zien. De maatregel van Apple heeft veel stof doen opwaaien. Facebook is bijvoorbeeld fel tegenstander. Het bedrijf van Mark Zuckerberg geeft aan dat het blokkeren van trackers slecht is voor de reclame-industrie.

Facebook en Instagram vragen dan ook expliciet of ze trackers mogen installeren op de iPhones. Volgens de apps is dit noodzakelijk voor het voortbestaan. Zonder trackers te plaatsen moeten mensen in de toekomst misschien gaan betalen voor de apps, zo dreigt Facebook.

