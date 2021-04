Doet de batterij van jouw iPhone 11 of iPhone 11 Pro (Max) vreemd? iOS 14.5 gaat je helpen. De aankomende iPhone-software-update heeft namelijk een trucje om de iPhone 11 batterij te kalibreren.

iOS 14.5 gaat iPhone 11 batterij kalibreren

Apple heeft de zesde testversie van iOS 14.5 uitgebracht. Deze vermoedelijk laatste bèta van iOS 14.5 introduceert een handige functie voor mensen met een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max. De nieuwe iPhone-softwareversie heeft een ingebouwde methode om de batterij van je iPhone 11 te kalibreren.

Het is raadzaam om een accu te kalibreren op het moment dat de capaciteit niet juist wordt aangegeven. Ook kan kalibratie helpen op het moment dat je iPhone-batterij ineens verspringt, bijvoorbeeld van 60 procent naar 40 procent.

De iPhone 11 had bovendien last van een probleem waarbij de telefoon soms overging in piekprestaties, zonder dat dit nodig was. Zelf checken of jouw toestel straks gaat herkalibreren? Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app op je iPhone 11 of iPhone 11 Pro (Max); Tik op ‘Batterij’ en kies ‘Batterijconditie’; Zie je de melding bovenaan het scherm? Dan is je iPhone 11 aan het kalibreren.

Wat doet kalibratie?

Kalibratie zorgt ervoor dat de telefoon weer ‘weet’ hoe groot de batterij is, inclusief de daarbij behorende percentages. Op die manier weet de iPhone dus weer hoeveel ‘puf’ de accu heeft en heb je geen last meer van verspringende procenten.

Op haar website legt Apple uit hoe de nieuwe functie precies gaat werken. De kalibratie vindt plaats in de loop van meerdere oplaadbeurten. Apple schrijft dat het hele proces een paar weken in beslag neemt.

Zodra het succesvol is afgerond, krijg je hiervan een melding. Ook wanneer het niet is gelukt om je iPhone 11 batterij te kalibreren, wordt je op de hoogte gesteld. Op dat moment adviseert Apple om langs een Apple Store of erkend reparateur te gaan.

Voordat Apple een nieuwe iOS-update uitbrengt, verschijnen er meerdere testversies. Inmiddels zijn we aanbeland bij de zesde bèta van iOS 14.5. Normaliter voegt Apple in dit stadium geen nieuwe functies meer toe, maar zet het vooral de puntjes op de i.

We verwachten de definitieve visie van iOS 14.5 (voor alle iPhone-gebruikers) zeer binnenkort. De nieuwe update introduceert onder meer de mogelijkheid om Face ID te gebruiken met een mondkapje, honderden nieuwe emoji en allerlei nieuwe privacyfuncties. Lees ook onderstaand artikel voor een overzicht van de nieuwe functies.

