Apple voegt binnenkort een optie toe om Face ID-gezichtsherkenning op iPhones te ontgrendelen wanneer je een mondkapje op hebt. Hiervoor is wel een Apple Watch nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer de optie voor alle iPhone-bezitters beschikbaar is.

iPhone Face ID ontgrendelen via een Apple Watch

Apple heeft de eerste testversie van iOS 14.5 uitgebracht, de nieuwste softwareversie voor de iPhone. Vooralsnog kunnen alleen ontwikkelaars hiermee aan de slag, maar binnenkort rolt de update uit voor alle iPhone-gebruikers. Een belangrijke toevoeging in iOS 14.5 is de optie om een iPhones met gezichtsherkenning (Face ID) te ontgrendelen wanneer je een mondkapje draagt.

Je hebt hiervoor een Apple Watch nodig. Zodra je iPhone met Face ID ziet dat je een mondkapje draagt, ontgrendelt het horloge je telefoon. Kijk simpelweg naar je iPhone-camera om de gezichtsherkenning te starten. Face ID scant nu de helft van je gezicht. De andere helft van de beveiligingsprocedure neemt de Apple Watch voor zijn rekening. Aan de hand van een trilling laat het horloge weten dat je de iPhone succesvol hebt ontgrendeld.

Voorwaarden

Er zijn een paar voorwaarden aan de nieuwe optie verbonden. Ten eerste moet je Apple Watch ontgrendeld zijn op het moment dat je Face ID op je iPhone gaat gebruiken. Ook is het belangrijk dat beide apparaten bij elkaar in de buurt zijn en dat je Apple-horloge is beveiligd met een toegangscode.

Face ID is de gezichtsherkenningsoptie van moderne iPhones. De scan checkt het gezicht van gebruikers en ontgrendelt het scherm bij een positieve match. Aangezien een mondkapje een groot gedeelte van je gezicht verbergt, werkt Face ID minder goed sinds de uitbraak van het coronavirus. Apple probeert de veiligheid van de gezichtsherkenning te waarborgen door je Apple Watch als vorm van tweefactorauthenticatie in te zetten.

iOS 14.5 downloaden nog niet mogelijk

De nieuwe optie moet handmatig aangezet worden in het instellingenmenu van je iPhone. Aangezien het om een testversie van iOS 14.5 gaat, is het nog niet duidelijk wanneer de definitieve update voor alle iPhone-gebruikers uitrolt. Zodra dit bekend wordt laten we het je natuurlijk weten. Blijf op de hoogte van de releasedatum van iOS 14.5 via onze nieuwsbrief of gratis iPhoned-app.