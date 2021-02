iOS 14.5 brengt binnenkort meer dan 200 nieuwe emoji naar je iPhone

Wie geen genoeg kan krijgen van lollige emoji, moet binnenkort zeker iOS 14.5 installeren. De software-update voegt maar liefst 217 nieuwe exemplaren toe aan je iPhone.

Dit zijn de nieuwe emoji in iOS 14.5

Ben je constant op zoek naar nieuwe manieren om jezelf uit te drukken? Dan hebben we goed nieuws: met iOS 14.5 heb je binnenkort de beschikking over 217 nieuwe emoji. Dat blijkt uit de tweede testversie die van de software-update is uitgebracht.

Emojipedia heeft de voltallige collectie online gezet. Belangrijke exemplaren zijn onder meer een hoofd dat zich in de wolken bevindt, een hart dat in vuur en vlam staat en een wat ongelukkig kijkende knaap die stoom afblaast.

Ook krijgen verschillende emoji in iOS 14.5 een nieuw design. Zo is de koptelefoon vervangen door een variant die duidelijk is gebaseerd op de AirPods Max. Verder is de naaldemoji bijgeschaafd. De vorige variant was inclusief bloeddruppels, in tegenstelling tot de nieuwe variant.

Maar liefst 200 van de 217 nieuwe emoji zijn overigens nieuwe liefdeskoppels. Apple heeft diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Daarom zijn er straks ook emoji van bijvoorbeeld een verliefd paar dat bestaat uit een witte en gekleurde vrouw.

Andere nieuwe functies in iOS 14.5

Wanneer Apple iOS 14.5 officieel uitbrengt, is nog niet bekend. Wel wordt steeds duidelijker wat de nieuwe functies zijn. Als je een mondkapje draagt is het binnenkort bijvoorbeeld mogelijk om je iPhone te ontgrendelen met gezichtsherkenning. Mits je een Apple Watch hebt, want die gaat samenwerken met Face ID.

Ook moeten ontwikkelaars van apps en websites vanaf iOS 14.5 toestemming vragen om volgcodes te plaatsen op je iPhone. Apple wil met deze trackerwaarschuwing de privacy van haar gebruikers waarborgen.

