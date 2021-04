Apple heeft iOS 14.5 officieel uitgebracht. De update is nu te downloaden en voegt meerdere grote verbeteringen toe aan je iPhone en iPad. We zetten alles voor je op een rij.

iPadOS 14.5 en iOS 14.5 downloaden: zo doe je dat

Na meerdere testversies heeft Apple iOS 14.5 uitgebracht voor alle ondersteunende apparaten. Ondersteunt je iPhone iOS 14, dan kun je ook versie 14.5 downloaden en installeren. Naast meerdere nieuwe functies verbetert de update ook de beveiliging van je toestel. We raden dus aan om deze spoedig te installeren.

Dat werkt als volgt. Verschijnt de update op jouw iPhone of iPad nog niet in beeld? Dan raden we aan om even te wachten.

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

iOS 14.5: Dit is er allemaal nieuw

iOS 14.5 is meer dan de zoveelste tussentijdse update. Een paar keer per jaar brengt Apple een grote stap voorwaarts uit en versie 14.5 valt zeker in deze categorie. We zetten de grootste verbeteringen hieronder voor je op een rijtje.

De belangrijkste nieuwe feature is dat je je iPhone nu kunt ontgrendelen met je Apple Watch, mits die op watchOS 7.4 draait. Als je een mondkapje draagt, werkt Face ID op je iPhone vaak niet goed. Wanneer je een ontgrendelde Apple Watch (Series 3 of later) in de buurt van je iPhone houdt, krijg je toch toegang tot je toestel. Als je Face ID wil gebruiken met een mondkapje moet je dat wel even instellen.

Verder moeten apps vanaf nu toestemming vragen voor het plaatsen van volgcodes. Met deze trackerwaarschuwing wil Apple gebruikers beschermen tegen het verzamelen van privacygevoelige informatie. Die gebruiken adverteerders om gerichte reclame te kunnen aanbieden.

Meer verbeteringen in iOS 14.5

We zetten nog een aantal andere, kleinere vernieuwingen op een rijtje:

217 nieuwe emoji, zoals de nieuwe ‘vaccinatie-emoji’ die je hierboven ziet.

Je kunt 5G nu op beide simkaarten van de iPhone 12 gebruiken.

Ondersteuning voor gamecontrollers van de Playstation 5 en Xbox Series X.

Siri ondersteunt nu 112. Als je “Hey Siri, bel de hulpdiensten” roept wordt het nummer na het aflopen van een timer automatisch gedraaid.

Een nieuw design voor de Podcast- en Herinneringen-apps.

Naast bovenstaande verbeteringen zal iOS 14.5 ook weer een aantal bugs oplossen. Zelfs als je geen behoefte hebt aan de functies die hierboven beschreven staan, is het dus nog steeds aan te raden om de update zo snel mogelijk te installeren. Dat maakt je iPhone en iPad weer een stuk veiliger. Wil je meer weten over de functies van iOS 14.5? Check dan ons uitgebreide overzicht.

