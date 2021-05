Apple rolt kleine updates uit voor de iPhone en iPad. Vanaf nu kun je iOS 14.5.1 en iPadOS 14.5.1 downloaden. In dit artikel check je hoe jij deze nieuwe software kunt installeren.

iOS 14.5.1 downloaden

Vorige week bracht Apple iOS 14.5 uit en nu is het alweer tijd voor een volgende, minimale update. iOS 14.5.1 en iPadOs 14.5.1 zijn vanaf nu te downloaden. Zodra Apple een nieuwe versie van iOS uitbrengt, willen veel mensen de software hebben. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone of iPad te zien is. Kwestie van wat geduld opbrengen en het later nog een keer proberen dus.

iOS of iPadOS 14.5.1 installeren doe je zo:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

iOS 14.5.1 voegt geen grote nieuwe functies toe aan je iPhone. Het gaat vooral om een beveiligingsupdate. Ook voert Apple verbeteringen door in de trackerwaarschuwing die het bedrijf sinds iOS 14.5 heeft ingebouwd. De update is beschikbaar op de iPhone 6s en nieuwer en de iPad Toch (7e generatie). iPadOS 14.5.1 kun je downloaden op de iPad Air 2 en nieuwer en de iPad mini 4 en nieuwer.

Apple brengt ook een beveiligingsupdate uit voor een aantal iPhones en iPads die iOS 14 niet meer ondersteunen: iOS 12.5.2. De apparaten die voor deze update in aanmerking komen zijn:

Het is zeker op dit soort oudere apparaten belangrijk om beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Als je dat niet doet, ben je erg kwetsbaar voor virussen en andere narigheid.

Ook macOS 11.3.1 nu beschikbaar

Apple heeft vandaag ook macOS 11.3.1 uitgebracht, de nieuwe softwareversie voor je MacBook, iMac of Mac mini. Het gaat wederom om een kleine beveiligingsupdate die wordt aangeraden voor alle gebruikers. Hij is beschikbaar op alle apparaten die ook macOS 11.3 draaien. Je kunt de update als volgt downloaden:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

