Apple heeft de eerste bèta van iOS 14.4 uitgebracht voor ontwikkelaars. Alhoewel deze versie dus nog niet beschikbaar is voor alle iPhone-gebruikers, weten we hierdoor wel welke functies eraan zitten te komen. Deze 3 functies voegt iOS 14.4 toe.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.4 functies: 3 nieuwe trucjes

We zijn inmiddels bij de vierde tussentijdse update van iOS 14 aanbeland en daardoor wordt de lijst met nieuwe functies steeds kleiner. Daar waar iOS 14.2 en iOS 14.3 nog meerdere grote vernieuwingen toevoegden, is iOS 14.4 vooral een update met enkele kleine, maar verfijnde aanpassingen.

1. Verbeterde Handoff voor de HomePod mini

iOS 14.4 verbetert de Handoff-ervaring voor de HomePod mini, die officieel niet in Nederland beschikbaar is. Zodra je je iPhone vlakbij de compacte speaker houdt kun je niet alleen muziek ‘afgeven’, maar ook op de notificatie bovenaan tikken. Vervolgens krijg je een venster te zien met informatie over het liedje, jouw HomePod mini, een bedieningspaneel en het albumplaatje.

Je iPhone geeft een korte trilling op het moment dat hij verbinding heeft met de speaker. Hoe dichter de twee bij elkaar komen, hoe harder de iPhone begint te trillen. De nieuwe Handoff-ervaring werkt niet alleen met Apple Music, maar ook met andere muziekdiensten waaronder YouTube.

Het verbeterde Handoff maakt gebruik van de U1-chip, die zowel in de HomePod mini als alle recente iPhones zit. Deze chips zijn ontzettend nauwkeurig. Beide apparaten weten daardoor precies waar ze zich ten opzichte van elkaar verbinden. De grotere HomePod heeft geen U1-chip, waardoor Handoff bij deze speaker minder nauwkeurig werkt.

3. Meedraaiende wallpapers

Verder introduceert iOS 14.4 een kleine update voor iPhone-achtergronden. De Opdrachten-app heeft er namelijk een nieuwe optie bijgekregen: Perspective Zoom. Zodra je deze aanzet creëer je een zogeheten parallax-effect. Wanneer je de iPhone een beetje kantelt zie je dat de achtergrond meebeweegt met de richting waarop je het toestel beweegt.

3. Uitbreiding voor VoiceOver

Tot slot voegt Apple met iOS 14.4 een kleine functie aan VoiceOver toe. In het instellingenmenu van de schermlezer-app kun je namelijk ‘Direct Touch Apps’ inschakelen. Zodra je dit doet, kun je een app gebruiken zonder bijvoorbeeld te hoeven typen. De nieuwe functie lijkt niet met alle apps te werken.

Releasedatum van iOS 14.4

Wanneer de definitieve versie van iOS 14.4 voor alle iPhone-gebruikers uitkomt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaat dit nog wel even duren, want iOS 14.3 is sinds afgelopen week beschikbaar. Houd iPhoned daarom in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe iPhone-update. Je kunt ons het best volgen via de app of nieuwsbrief.