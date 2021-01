Apple heeft software-update voor de iPhone, iPad en Apple Watch uitgebracht. iOS 14.4, iPadOS 14.4 en watchOS 7.3 zijn vanaf nu te downloaden en staan vooral in het teken van Black History Month, dat in februari plaatsvindt.

Downloaden: zo haal je iOS 14.4 binnen op je iPhone

Te beginnen met iOS 14.4, de nieuwste iPhone-softwareversie. De update introduceert enkele vernieuwingen. De camera herkent vanaf nu bijvoorbeeld kleinere qr-codes. Ook kun je vanaf nu aangeven wat voor type bluetooth-apparaten je hebt gekoppeld, waardoor je smartphone slimmer omgaat met notificaties.

Verder heeft Apple natuurlijk enkele problemen opgelost. iOS 14.4 verhelpt onder meer het probleem waarbij de hdr-functie van de iPhone 12 Pro (Max) niet helemaal naar behoren werkte. Het bedrijf heeft ook iPadOS 14.4 voor de iPad uitgebracht. De downloadinstructies hiervoor zijn identiek aan die van iOS 14.4:

iOS 14.4 / iPadOS 14.4 downloaden doe je zo:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Vervolgens wordt de nieuwe software gedownload. Zie je de update nog niet verschijnen, of gaat het heel traag? Dat kan. Net na het verschijnen van nieuwe iPhone-software proberen veel mensen de update binnen te halen. Hierdoor ontstaan digitale wachtrijen. In dat geval kun je het beter op een later moment nogmaals proberen.

Maak vooraf in ieder geval altijd een back-up van je iPhone. Laat je toestel tijdens het bijwerken ook aan de oplader hangen. Je wil immers niet dat je smartphone halverwege zonder stroom zit en zichzelf afsluit.

Ook watchOS 7.3 nu beschikbaar

watchOS 7.3 draait met name om de toevoeging van de Eenheid-wijzerplaat. Deze werd afgelopen week al door Apple getoond en staat in het teken van Black History Month, dat in februari plaatsvindt. De wijzerplaat is opgebouwd uit de kleuren van de vlaggen van Afrikaanse landen.

Zo kun je watchOS 7.3 downloaden:

Sluit je Apple Watch aan op de oplader en zorg dat de gekoppelde iPhone in de buurt is en blijft; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’; Wacht even tot de update in beeld verschijnt en volg de aanwijzingen op het scherm.

Laat je Apple Watch tijdens het updaten aan de oplader hangen. Op die manier voorkom je dat het horloge halverwege geen stroom meer heeft en uitvalt. Verder is het verstandig om voor het updaten een back-up van je Apple Watch te maken. Mocht het bijwerken onverhoopt misgaan, ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. Je kunt de back-up namelijk terugzetten.

Apple zet zich in voor zwarte gemeenschap

De nieuwe wijzerplaat is onderdeel van een breder pakket aan initiatieven ter ere van Black History Month. Gedurende februari licht Apple bijvoorbeeld ook apps van zwarte makers uit in de App Store en vind je in Apple TV Plus een speciale selectie van films en series die de verhalen van de Afrikaanse diaspora vertellen.

Ook brengt Apple een speciale editie van de Apple Watch Series 6 inclusief bijpassend bandje uit. Of deze producten ook in Nederland uitkomen, is vooralsnog onduidelijk. Eerder maakte Apple al bekend zich meer te gaan inzetten voor het bestrijden van systematisch racisme en het promoten van raciale gelijkheid.

