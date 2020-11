iOS 14.3: de 8 belangrijkste nieuwe functies op een rij

Met de eerste bèta van iOS 14.3 weten we ook welke functies Apple in deze update introduceert. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.3-functies: de belangrijkste op een rijtje

Hoewel de publieke release van iOS 14.3 nog even op zich laat wachten, is een bèta een mooie manier om te zien welke functies onderdeel uitmaken van deze update. We hebben de acht belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

1. Apple ProRAW op iPhone 12 Pro en Pro Max

Heb je een iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max? Dan wordt iOS 14.3 een update om naar uit te kijken. De nieuwe versie bevat namelijk Apple ProRAW: een nieuwe fotofunctie speciaal voor de Pro-iPhones. De optie is in de foto-instellingen te activeren. Let wel op dat ProRAW-foto’s 25MB groot kunnen zijn per foto. Houd daar rekening mee als je een iPhone hebt met weinig opslagcapaciteit.

2. Zoek Mijn-app gaat bluetooth-trackers ondersteunen

In de aanloop naar AirTags wordt de ‘Zoek Mijn-app’ klaargestoomd voor bluetooth-trackers. Daar kunnen ook bestaande merken hun voordeel mee doen. Zo zouden bijvoorbeeld de trackers van Tile aan de app toegevoegd kunnen worden, zodat je vanuit daar de exacte locatie kunt achterhalen.

3. Ondersteuning voor PlayStation 5-controller

Samen met de PlayStation 5 van Sony is er ook een nieuwe controller verschenen. Deze nieuwe DualSense Controller wordt vanaf iOS 14.3 ondersteund, en kun je vanaf dan gebruiken om iOS- en iPadOS-games te spelen. Daarnaast wordt de Luna-controller van Amazon’s gamingdienst ondersteund.

4. Zwangerschap in de Gezondheid-app

Apple breidt de Gezondheid-app steeds verder uit. Nu is er een nieuw onderdeel toegevoegd dat volledig om zwangerschap draait. Hoewel de functie nog niet helemaal is uitontwikkeld, lijkt het een soort dagboek te worden waarin je jouw zwangerschap kunt bijhouden.

5. Cardio Fitness op de Apple Watch

Deze Apple Watch-functie is beschikbaar als je twintig jaar of ouder bent. Met de nieuwe Cardio Fitness-functie schat de Apple Watch je algemene gezondheid in en krijg je hier ook notificaties van. Je Watch zal dit gedurende de dag meten, ook als je geen specifieke workout aan hebt gezet.

Een mooi voorproefje op de eerstvolgende producten van Apple: in de code van iOS 14.3 is ondersteuning toegevoegd voor de AirTags en AirPods Studio. De software van de iPhone lijkt klaar te zijn voor deze nieuwe producten en nu is het nog wachten tot ze eindelijk onthuld worden.

7. Een nieuwe standaard zoekmachine

Vanaf iOS 14 kun je zelf standaard-apps kiezen en ook het aantal opties voor de zoekfunctie wordt nu verder uitgebreid. Voortaan kun je ook Ecosia kiezen naast Google, Yahoo, Bing en DuckDuckGo. Ecosia is een ecologische zoekmachine die bomen plant zodra er zoekopdrachten gedaan worden.

8. App Clips codes scannen

Met App Clips heeft iOS een interessante nieuwe functie erbij. Hiermee kun je ‘stukjes’ van apps gebruiken zonder ze volledig te downloaden. Handig als je eten bestelt of bijvoorbeeld een demo van een spel speelt. Vanaf versie 14.3 kun je speciale App Clips-codes inscannen, die daarna meteen de benodigde Clip downloaden en opstarten.

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je in een museum loopt, bij de ingang een code scant en daarna een interactieve rondleiding op je iPhone krijgt. Deze verdwijnt dan weer vanzelf als je het museum uit loopt.

Wanneer verschijnt iOS 14.3 voor iedereen?

Het gaat hier slechts om de eerste bèta van iOS 14.3, dus het zal nog wel even duren tot de publieke versie verschijnt. Meestal heeft Apple een paar maanden nodig om een update te testen en zonder problemen te lanceren. Het zou dus zomaar kunnen dat we tot 2021 moeten wachten om hiermee aan de slag te gaan.