Apple heeft de laatste grote iPhone-update van het jaar uitgebracht. Je kunt iOS 14.3 nu downloaden: zo installeer je de nieuwe versie op je iPhone.

iOS 14.3 downloaden

Vlak voor de kerstvakantie brengt Apple nog een fikse update uit voor de iPhone. Deze introduceert wat nieuwe functies, maar lost ook een aantal vervelende fouten op waar iPhone-gebruikers nu al een tijdje tegenaan lopen.

We raden dan ook aan om de update zo snel mogelijk te installeren, omdat je iPhone er weer een stukje soepeler door zal lopen. iOS 14.3 downloaden en installeren is gelukkig zo gebeurd als je onderstaande stappen volgt.

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Zoals altijd is het vlak na het verschijnen van de update erg druk. Het kan daardoor langer duren om de benodigde bestanden van Apples servers te downloaden. Een paar uurtjes wachten of morgenochtend de update installeren zal waarschijnlijk dus wat sneller gaan.

iOS 14.3: dit is er allemaal nieuw

iOS 14.3 voegt ondersteuning toe voor de AirPods Max, de nieuwe koptelefoon van Apple die vanaf 15 december bij de eerste klanten geleverd wordt. Daarnaast is iOS 14.3 vooral een update voor eigenaren van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

De nieuwe versie introduceert Apple ProRAW op deze iPhones, een nieuwe fotofunctie waarmee je foto’s maakt die 28MB per foto groot zijn. Dat is niet voor niks: al deze extra data is nodig om veel meer bewerkingsmogelijkheden te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld de helderheid veel verder instellen. Weten wat er nog meer nieuw is? Check ons overzicht met de negen grootste iOS 14.3 functies op een rij.

