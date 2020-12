De eerstvolgende grote update voor de iPhone komt er spoedig aan. De iOS 14.3 release zou aanstaande maandag worden uitgebracht.

iOS 14.3 datum: ‘release op maandag 14 december’

Gisteravond verscheen de laatste testversie van de update, die stiekem al gelijk is aan de versie die maandag voor iedereen wordt uitgebracht. Apple moet iOS 14.3 wel op maandag uitbrengen, omdat dan Apple Fitness Plus gelanceerd wordt, een nieuwe sport-app die helaas nog niet in Nederland verschijnt.

Daarnaast voegt iOS 14.3 ondersteuning toe voor de gisteren onthulde AirPods Max koptelefoon. Daarmee heeft Apple zichzelf twee redenen gegeven dat de update spoedig uit moet komen.

iOS 14.3 is vooral een update waar eigenaren van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max naar uit zullen kijken. De nieuwe versie introduceert Apple ProRAW, een nieuwe cameramodus die enorm veel data verzamelt als je een foto maakt. Dat geeft je veel meer opties om een foto te bewerken. Het nadeel is dat iedere foto die je met ProRAW schiet al snel 25MB groot is.

Daarnaast maakt de nieuwe update het gebruik van alternatieve app-iconen gemakkelijker en zou de Zoek Mijn-app worden klaargestoomd om trackers van derden te ondersteunen. Ook hopen we dat de nieuwe versie voor de iPhone de problemen oplost die de afgelopen weken opduiken. Zo hebben veel gebruikers last van een wel erg snel leeglopende accu.

Naast iOS 14.3 lijkt het erop dat er ook tussentijdse updates worden uitgebracht voor de Apple Watch, Apple TV en iPad op maandagavond. Houd je apparaten die avond dus opgeladen en bij de hand, wij geven je dan een seintje zodra je de updates kunt installeren.