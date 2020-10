In de bèta van iOS 14.2 zitten toffe nieuwe achtergronden verstopt. Gelukkig hoef je niet tot de release van deze iOS-versie te wachten, want je kan de wallpapers alvast downloaden.

Dit zijn de nieuwe iOS 14.2-wallpapers

iOS 14.2, een software-update die waarschijnlijk over een aantal weken wordt uitgebracht, brengt een aantal nieuwe wallpapers met zich mee. Het zijn acht nieuwe achtergronden, elk in een lichte en donkere variant. Op de wallpapers zie je fraaie landschappen en bij de helft gaat het om getekende landschappen.

De wallpapers zijn automatisch in te stellen zodra iOS 14.2 verschijnt en je deze update hebt geïnstalleerd. Website 9to5Mac heeft de achtergrond echter online gezet, waardoor je ze alvast kunt downloaden en instellen. De wallpapers hebben een hoge resolutie en kun je prima op iedere iPhone gebruiken.

Hierboven zie je de nieuwe iOS 14.2-wallpapers onder elkaar. Ga naar deze pagina op 9to5Mac om de plaatjes in de beste kwaliteit te downloaden. Kom je er niet uit? Check dan ook eventjes het artikel over het instellen van iPhone-achtergronden, waar we precies uitleggen hoe je een nieuwe wallpaper kiest.

Op zoek naar meer?

