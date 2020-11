Apple heeft iOS 14.2 uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor alle recente iPhones. Er staat ook een nieuwe versie van iPadOS klaar. iOS 14.2 en iPadOS 14.2 downloaden doe je zo.

iOS 14.2 en iPadOS 14.2 nu te downloaden

iOS 14.2 is vanaf nu te downloaden voor alle iPhones die de basisversie, iOS 14, ook draaien. Zo zet je de kersverse iOS-/iPadOS-versie op je toestel.

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Vervolgens haalt je iPhone of iPad de nieuwe software binnen. Zie je de update nog niet verschijnen, of gaat het downloaden heel traag? Dat kan kloppen. Net nadat Apple nieuwe softwareversies naar buiten brengt, proberen heel veel mensen de updates te downloaden. Hierdoor ontstaan digitale wachtrijen.

Een nieuwe versie downloaden is verder heel simpel en gaat eigenlijk vanzelf. Zorg er wel voor dat je verbonden bent met een goed wifi-netwerk en houd een oplader bij de hand (voor het geval dat). Maak vooraf ook een back-up van je iPhone. Mocht het updaten onverhoopt niet goed gaan, dan ben je dankzij de reservekopie geen persoonlijke gegevens kwijt.

Dit zijn de vernieuwingen in iOS 14.2

iOS 14.2 en iPadOS 14.2 bevatten ruim 100 nieuwe emoji, waaronder een ninja, een ijsbeer en een anatomisch hart. Ook zijn er acht nieuwe wallpapers beschikbaar. Daarnaast brengt de update weer de gebruikelijke verbeteringen en probleemoplossingen.

Verder kun je de HomePod en HomePod mini vanaf nu gebruiken als intercom. Zo stuur je eenvoudig spraakberichten naar vrienden of familie. Die kunnen reageren via hun eigen HomePod, maar ook vanaf een iPad of iPhone.

Eerder scheven we al over andere grote vernieuwingen in iOS 14.2, zoals de toevoeging van Shazam aan het bedieningspaneel. Die app herkent liedjes zodat je weet waar je naar luistert.

Een paar kleinere aanpassingen: je kunt je AirPods nu geoptimaliseerd opladen. Dat kan de levensduur van de batterij verlengen. De camera van de iPad Air 2020 is nu in staat om objecten te herkennen. Dat zou voor betere foto’s moeten zorgen.

Naast iOS 14.2 en iPadOS 14.2 kun je nog meer nieuwe software downloaden. Apple heeft namelijk ook updates uitgebracht voor tvOS en watchOS. Wat de verbeteringen in tvOS 14.2 zijn weten we nog niet, aangezien Apple daar geen informatie over naar buiten brengt. De update is alleen beschikbaar voor de vierde en vijfde generatie AppleTV.

WatchOS 7.1 bevat naast de gebruikelijke bug fixes een aantal nieuwe functies. Zo kun je een notificatie krijgen als het volume van je koptelefoon te hoog is. De update is beschikbaar voor alle modellen vanaf de Apple Watch Series 3.