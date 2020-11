iOS 14.2 is vanaf nu beschikbaar, maar wat is er allemaal nieuw? In dit artikel zetten we alle iOS 14.2-functies op een rij.

iOS 14.2 functies: dit is er allemaal nieuw

Vlak voor de komst van de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max heeft Apple iOS 14.2 uitgebracht. De update is de tweede grote update sinds iOS 14, vol met praktische verbeteringen en nieuwe functies. Dit zijn de belangrijkste.

1. Nieuwe wallpapers

Apple staat bekend om zijn mooie wallpapers die standaard op alle apparaten staan. Het bedrijf doet er met iOS 14.2 een schepje bovenop door acht gloednieuwe achtergronden toe te voegen. Deze bestaan uit indrukwekkende natuurfoto’s en een aantal tekeningen.

Het leuke van deze wallpapers is dat ze een donkere en lichte modus hebben en automatisch meekleuren met iOS. Het is jammer dat we zelf geen donkere en lichte achtergronden kunnen maken, maar tot die tijd is dit het beste alternatief.

2. Ruim 100 nieuwe emoji

Inmiddels is de komst van nieuwe emoji in het najaar net zo’n terugkerend fenomeen als het vallen van de bladeren. Dat is in 2020 niet anders. Zodra je je iPhone opstart na het installeren van iOS 14.2 zie je ruim honderd nieuwe emoji in het toetsenbord terug.

Van een lachend gezichtje met een traan tot een gezicht met een fopsnor en een dodo. Let wel op: de emoji zijn alleen zichtbaar als apparaten ze ondersteunen. Stuur je bijvoorbeeld een nieuwe emoji naar iemand die nog niet heeft geüpdatet, dan ziet hij een blanco blokje.

3. iPhone 12 Pro: afstand meten met LiDAR

Een speciale functie voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max: vanaf nu kun je in de Meten-app van Apple de afstand tussen jou en een persoon meten. Zo zie je in een seconde of je wel de anderhalve meter afstand bewaart.

De functie zal ongetwijfeld van pas komen om deze anderhalvemeterregel na te leven, maar is ook voor mensen met een visuele beperking een uitkomst. Zodra iemand te dichtbij komt geeft je iPhone een audiomelding zodat jij weet dat dit het geval is.

4. Nieuw AirPlay-uiterlijk en bediening

Het AirPlay-menu op iOS heeft een welkome update gekregen. Het is nu makkelijk geworden om te zien op welke apparaten er iets wordt afgespeeld en wat er wordt afgespeeld. Ook het wisselen tussen audiobronnen is versimpeld en je ziet voortaan een klein logo in de rechter onderhoek, die de app laat zien waar de audio vandaan komt.

5. Geoptimaliseerd laden voor AirPods

In de categorie beter laat dan nooit: AirPods worden voortaan slim opgeladen, zodat de accuduur van de draadloze oordopjes minder snel achteruit gaat. Dit werkt net zoals bij de iPhone: in plaats van de accu voor de volle honderd procent te vullen en de accu uit te putten, worden de AirPods langer bijna gevuld. Zo blijft de accuduur langer op peil.

6. Koptelefoongeluid-notificaties

De Gezondheid-app krijgt er een handige nieuwe functie bij. Voortaan kun je een melding ontvangen als de audio van je koptelefoon te hard is en je een risico op gehoorschade loopt. De functie kijkt zowel naar de hoogte van het volume als naar de tijd die je naar deze harde audio luistert.

7. Intercom voor HomePod en HomePod mini

Hoewel de HomePod en HomePod mini niet in Nederland verkrijgbaar zijn, zullen er ongetwijfeld Apple-fans zijn die de slimme speaker toch in huis hebben staan. Goed nieuws dus dat de Intercomfunctie nu beschikbaar is. Daarmee verstuur je vanaf je Apple-apparaten een audiobericht naar de HomePod. Handig als je onderweg bent naar huis en alvast wil laten weten dat je eraan komt aan iedereen die er op dat moment naar luistert.

8. Bugfixes

Uiteraard lost iOS 14.2 ook weer een hele reeks aan bugs en fouten in de software op. Van een zwart scherm in de Camera-app tot het toetsenbord dat niet reageert op aanrakingen. iOS moet weer een stuk soepeler draaien dan voorheen.

Wil je meer weten over iOS 14? Check dan onze uitgebreide iOS 14 review en videoreview waarin we de belangrijkste verbeteringen van dit jaar met je doornemen.