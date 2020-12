iPhone-gebruikers klagen: ‘iOS 14.2 is aanslag op accuduur’

Op internet regent het klachten over iOS 14.2 en iOS 14.2.1, de meest recente iPhone-updates. Na het installeren zou de accuduur flink achteruit gaan.

iOS 14.2 accuduur gaat hard achteruit

Op zowel de fora van Apple zelf als Reddit stapelen de klachten zich op over dit probleem met iOS 14.2. De kenmerken lijken voor veel gebruikers hetzelfde te zijn: na het installeren van iOS 14.2 of iOS 14.2.1 gaat de accu een stuk minder lang mee en duurt het bovendien langer om het toestel weer op te laden.

Sommige gebruikers zeggen dat hun iPhone soms vijftig procent aan accupercentage verliest in dertig minuten. Ook zien ze na een paar minuten actief gebruik het percentage vijf procent of meer teruglopen.

Het goede nieuws is dat het probleem aan de software lijkt te liggen en niet aan de accu zelf. Als je de iPhone opnieuw opstart, zie je het accupercentage namelijk tijdelijk weer omhoog schieten.

Wel lijken het vooral iPhones te zijn die al wat ouder zijn. Kijken we naar de klachten, dan zijn het vooral eigenaren van een iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S en de eerste generatie van de iPhone SE die er last van hebben. iPadOS 14.2 lijkt bovendien geen last te hebben van de fout.

De klachten doken op toen iOS 14.2 verscheen, maar inmiddels heeft Apple iOS 14.2.1 al uitgebracht. Het aantal klachten is echter niet afgenomen en in de beschrijving van de update stond niets over het verhelpen van deze bug. We gaan er dus vanuit dat Apple de fout nog niet heeft opgelost en dit later pas zal gebeuren.

Heb je de update naar iOS 14.2 of nieuwer al geïnstalleerd? Dan zit er niks anders op dan afwachten tot Apple een nieuwe versie uitbrengt die deze fout oplost. Zodra dit gebeurt lees je het op iPhoned.