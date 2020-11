Apple rolt een kleine update uit voor iOS, en iPhone 12-bezitters in het bijzonder. Vanaf nu kun je aan de slag met iOS 14.2.1. In dit artikel check je hoe jij deze update kunt downloaden.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.2.1 downloaden

Twee weken geleden verscheen iOS 14.2 en nu rolt er een minimale update uit. Het versienummer springt daarmee naar iOS 14.2.1. Met deze update lost Apple een aantal problemen voor de iPhone 12 op.

iOS 14.2.1 installeren op je iPhone doe je zo:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Zodra Apple een update uitbrengt, willen veel mensen de software downloaden. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone te zien is. Kwestie van wat geduld opbrengen en het later nog een keer proberen dus.

iOS 14.2.1 lost problemen iPhone 12 op

Volgens de release-opmerkingen van Apple lost iOS 14.2.1 verschillende ernstige bugs op die zijn gevonden in telefoons van de nieuwe ‌iPhone 12-serie. Zo lost de update een bug op waardoor sommige MMS-berichten niet goed werden ontvangen. Ook lost het een probleem op waardoor het vergrendelscherm van de iPhone 12 mini niet meer reageerde.

Meer over iOS 14

iOS 14 is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem voor iPhones van Apple. De fabrikant brengt daarnaast regelmatig updates uit die nieuwe zaken toevoegen of bugs oplossen. Benieuwd naar allerlei nieuwe mogelijkheden van het OS? Lees dan ons uitgebreide artikel met iOS 14-functies of bekijk onderstaande video.