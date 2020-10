Apple rolt een update uit voor iOS. Vanaf nu kun je dus aan de slag met tvOS 14.0.2. In dit artikel check je hoe jij deze update kunt downloaden.

Update: Tweets van betrouwbare bronnen Mark Gurman en dat IstheApplestoredown wezen op een nieuwe iOS 14.0.2-update. Niets bleek minder waar, het gaat om een tvOS 14.0.2 update.

tvOS 14.0.2 nu beschikbaar voor Apple TV

Apple met een tvOS-update. Met deze update lost het bedrijf een aantal bugs op. Het blijft nog wat onduidelijk welke problemen de update precies oplost. Apple geeft voor tvOS zelden uitgebreide releasenotes.

Of we in de loop van het jaar voor Apple TV nog nieuwe functies krijgen, is nog niet zeker. We verwachten in oktober in ieder geval nog een event rondom Apple TV, waar misschien ook nieuwe hardware wordt aangekondigd.

tvOS 14.0.2 downloaden

Je downloadt tvOS 14.0.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app; Kies Systeem, dit staat helemaal onderaan; Selecteer Software-update en check hier of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden; De update wordt gedownload. Wanneer de installatie voltooid is start de Apple TV opnieuw op.

We houden scherp in de gaten wanneer de iOS 14.0.2-update echt beschikbaar is. Tot die tijd is er de nieuwste iOS-versie de 14.0.1, welke op 24 september verscheen.