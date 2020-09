Apple rolt kleine updates uit voor iOS en iPadOS. Vanaf nu kun je dus aan de slag met iOS 14.0.1 en iPadOS 14.0.1. In dit artikel check je hoe jij deze updates kunt downloaden.

iOS 14.0.1 downloaden

Vorige week verscheen iOS 14 officieel en nu al rolt er een minimale update uit. Het versienummer springt daarmee naar iOS 14.0.1. Zodra Apple een update uitbrengt, willen veel mensen de software downloaden. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone te zien is. Kwestie van wat geduld opbrengen en het later nog een keer proberen dus.

iOS 14.0.1 installeren op je iPhone doe je zo:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Er zijn verschillende problemen opgelost. Zo is er een probleem verholpen, waarbij iPhones niet meer automatisch wilden verbinden met een wifi-netwerk. Afbeeldingen in de nieuwswidget werken weer voor iedereen en ook is er gesleuteld aan standaardinstellingen voor verschillende apps. Een andere opgeloste bug is fijn voor gebruikers van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Problemen met cameravoorvertoningen die soms niet werkten zijn nu opgelost.

Bekijk daarnaast ook nog even ons uitgebreide iOS 14-pagina, waar je alles leest over de nieuwe software. Wat wij daarvan vinden, lees je in onze geschreven iOS 14-review.

Zo download je iPadOS 14.0.1

Ook rolt de techreus uit Cupertino een kleine update uit van iPadOS. Die software is speciaal ontwikkeld voor de Apple-tablets en in onze review lees je er alles over. Maak voordat je de update uitvoert wel een back-up van je iPad. Zo verlies je geen gegevens, mocht de update misgaan.

Wil je je iPad voorzien van de nieuwe software volg dan onderstaande stappen:

Zorg dat de accu van je iPad voor minstens 50 procent gevuld is, of leg hem tijdens het downloaden aan de oplader; Open de Instellingen en tik op ‘Algemeen’; Selecteer ‘Software-update’, laat de iPad zoeken en volg de aanwijzingen op het scherm.

Meer over iOS en iPadOS 14

iOS 14 is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem voor iPhones van Apple. De fabrikant brengt echter regelmatig updates uit die nieuwe zaken toevoegen of bugs fixen. Benieuwd naar allerlei nieuwe mogelijkheden van het OS? Lees dan ons uitgebreide artikel met iOS 14-functies of bekijk onderstaande video.

iPadOS werd tijdens het WWDC van juni 2019 gepresenteerd als eigen besturingssysteem voor de Apple-tablets. Daarvoor draaiden deze apparaten gewoonweg op dezelfde software als hun smartphones: iOS. Met iPadOS kun je onder andere sneller multitasken, gebruik je een functioneler beginscherm en zijn verschillende apps geoptimaliseerd voor het grote scherm.