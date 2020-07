iPhone en iPad-gebruikers klagen over slechte batterij sinds iOS 13.5.1

Het lijkt erop dat iOS 13.5.1 een groot probleem met zich heeft meegenomen, waardoor de batterij van de iPhone en iPad een stuk sneller leegloopt. Aan de grote hoeveelheid klachten te zien, gaat het hier om een veelvoorkomend probleem dat ook Nederlandse gebruikers treft.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij van iPhone en iPad loopt snel leeg door iOS 13.5.1

Verschillende gebruikers hebben last van grote accuproblemen sinds zij de laatste iOS-update hebben geïnstalleerd. Zo staat Apples forum nu vol met meer dan duizend klachten over een verslechterde batterij van de iPhone en iPad door iOS 13.5.1.

Naast de batterijproblemen worden sommige telefoons ook erg warm. Helaas is het op afstand moeilijk om in te schatten hoe problematisch dat is, maar het kan hoogstwaarschijnlijk geen kwaad. Warmte komt namelijk vaker voor bij telefoons die snel batterij verbruiken, hoewel dit meestal om goedkope Android-toestellen gaat.

Oorzaak en oplossing voor batterijprobleem

Kijkend naar de reacties, komt de verminderde accuduur waarschijnlijk door veranderingen in de achtergrondprocessen van apps. Veel gebruikers melden dat bepaalde applicaties opeens twee keer meer batterij innemen dan gebruikelijk is. Waarschijnlijk zijn de apps dus veel actiever op de achtergrond dan normaal.

Hierdoor is een veelgehoorde “oplossing” om de achtergrondverversing van apps uit te schakelen. Naast de onovertuigende resultaten hiervan, zorgt dit ervoor dat sommige apps mogelijk niet meer goed gaan functioneren. Dit is een afrader dus.

In plaats daarvan kun je beter wachten op de komende iOS 13.6-update. De bètaversie hiervan is al uitgebracht en er gaan geluiden rond dat deze update het batterijprobleem oplost. Wanneer de officiële update verschijnt, lees je dat natuurlijk gelijk op iPhoned.

Tot die tijd valt er helaas weinig te doen aan het huidige batterijprobleem. Wat je wel kunt doen, is jouw ervaringen delen om andere gebruikers te helpen. Laat het ons weten in de reacties als jij ook batterijproblemen hebt sinds iOS 13.5.1.

De iPhoned-redactie houdt het nieuws en de forums in de gaten, zodat we je zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden. Je lees het in ieder geval hier wanneer iOS 13.6 verschijnt, maar ook voor eventuele eerdere oplossingen ben je hier op de juist plek. Vergeet je dus niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief en de app te downloaden!

Verder lezen over Apple