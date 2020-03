iOS 13-bug zorgt voor gaten in VPN-beveiliging: zo los je het (tijdelijk) op

Een bug in iOS 13 die nog steeds aanwezig is, laat gaten vallen in de beveiligde verbinding van VPN-apps. Gelukkig is er een simpele tijdelijke oplossing voor. Wij leggen uit hoe dit werkt.



iOS 13 VPN-bug maakt verbinding onveilig

VPN-dienst Proton ontdekte de bug vorig jaar al en gaf dit door aan Apple. Maar volgens Bleeping Computer is de fout ook in het deze week verschenen iOS 13.4 nog niet verholpen. Wel zegt Apple op de hoogte te zijn en aan een oplossing te werken.

De fout in iOS 13 zorgt ervoor dat je data niet volledig versleuteld wordt bij het gebruik van een VPN. VPN staat voor Virtual Private Network en zet een extra server tussen jou en de websites die je bezoekt. Deze beveiligde server zorgt ervoor dat je anoniem kunt internetten en websites en andere diensten je niet kunnen volgen.

Door de VPN-bug lopen gebruikers potentieel het risico dat de data wordt onderschept en ingezien door externen. Dat maakt het vooral een risico voor gebruikers die in landen leven waar veel surveillance door de overheid is.

Maar ook nu er wereldwijd veel mensen thuis zitten en thuiswerken, is het risico groter. Mensen die mogelijk een VPN gebruiken met het idee om een veilige versleutelde verbinding tot stand te brengen, lopen zo zonder dat ze het weten toch meer risico.

Zo los je de bug tijdelijk handmatig op

In de tussentijd is er een manier om de fout handmatig te omzeilen, iets wat voorlopig de enige oplossing is tot Apple een nieuwe iOS-update uitbrengt. Je doet dit als volgt, al zegt Proton dat het niet honderd procent zeker is of deze oplossing alle problemen oplost.

Maak verbinding met je VPN; Zet de Vliegtuigstand aan; Zet de Vliegtuigstand weer uit.

Een andere oplossing is om een altijd actieve VPN-verbinding tot stand te brengen. Zodra Apple een nieuwe update uitbrengt om deze iOS 13 VPN-bug op te lossen, lees je het uiteraard op iPhoned. Deze week bracht Apple iOS 13.4 uit, een update die meerdere functies introduceert en ook weer een aantal bugs oplost. In het onderstaande overzicht zetten we op een rijtje wat er allemaal nieuw is.

