iOS 13 maakt het makkelijker voor gebruikers om de toegang tot locatiedata van apps in te perken. Een aanpak die blijkt te werken, zo stelt een nieuw onderzoek.



iOS 13 legt locatiedata delen aan banden

Het onderzoek is gedaan door Location Sciences, een bedrijf dat zich bezighoudt met locatiegegevens voor marketingbedrijven. Zij stellen dat sinds de komst van iOS 13 in de herfst van vorig jaar, de hoeveelheid locatiedata van gebruikers met 68 procent is gedaald.

Ook het aantal gebruikers dat het delen van locatiegegevens toestaat als je de app gebruikt, is achteruit gegaan. Maar liefst 24 procent minder gegevens komt binnen op deze manier.

Een soortgelijk onderzoek, gedaan door Digiday, laat vergelijkbare statistieken zien. Zij zien dat minder dan de helft van gebruikers nog toestaat dat apps locatiegegevens mogen verzamelen als de app niet actief wordt gebruikt.

Beide partijen wijzen naar Apples veranderingen met de komst van iOS 13 voor de grote daling van deze percentages. Sinds deze update geeft je iPhone en iPad regelmatig een herinnering als apps je locatie hebben opgevraagd.

Kaartje maakt mensen bewuster van risico’s

Deze melding bevat een kaartje waarop je precies ziet waar en wanneer je locatie is doorgestuurd. Met een druk op de knop kun je vervolgens instellen of een app altijd je locatie mag zien, alleen bij het gebruik van de app dit mag doen of dat je alle toestemming intrekt.

Blijkbaar is dit voor veel mensen een keerpunt geweest. Goed nieuws voor de privacy van gebruikers, maar sommige app-ontwikkelaars maken zich zorgen. Zij hebben deze locatiedata nodig om hun apps goed te laten werken. In een reactie liet Apple weten dat ze de functie niet gemaakt hebben om ontwikkelaars te dwarsbomen, maar om de privacy van gebruikers beter te beschermen. Met het succes dat dit lijkt te hebben, is de kans klein dat het bedrijf van Tim Cook hier nog op terugkomt.

Geef jij veel apps toegang tot je locatiegegevens? Of ben jij met de komst van iOS 13 ook strenger geworden op dit gebied? Laat van je horen in de reacties hieronder!

