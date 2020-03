Draait je iPhone op iOS 13 en werkt je hotspot de afgelopen dagen minder goed? Dan ben je niet de enige. Apple erkent dat er problemen zijn en komt met een hele simpele, maar tijdelijke oplossing.



Apple erkent problemen met hotspot in iOS 13

Dat schrijft MacRumors. De website kreeg een memo in handen die is bedoeld voor klantenservicemedewerkers van Apple. Zij zijn op de hoogte gebracht van mogelijke verbindingsproblemen waar klanten de komende dagen over kunnen bellen. Het gaat om de Persoonlijke hotspot, een functie om het mobiele internet van je iPhone te delen.

Apple erkent dat er problemen zijn en adviseert haar medewerkers om de functie even uit en aan te zetten. Dit kun je ook makkelijk zelf. Ga hiervoor naar de Instellingen-app van je iPhone, tik op ‘Mobiel netwerk’ en ga naar ‘Persoonlijke hotspot’. Verschuif vervolgens de schakelaar zodat het vakje grijs wordt. Tik er nogmaals op om het balkje weer groen te laten worden.

Deze oplossing kun je dus prima zelf uitvoeren. Verder raadt Apple aan om altijd de nieuwste softwareversie te installeren, wat sowieso een goed idee is. Alhoewel Apple het niet bij naam noemt, lijkt het dus om een puur softwarematig probleem te gaan. Sinds iOS 13.1.2 ervaren mensen problemen met de hotspot-functie. Wel zegt Apple in de memo dat het geen hardwareprobleem is.

Thuiswerken met Apple

Heb je thuis een matig wifi-netwerk, maar wel een forse (of onbeperkte) mobiele databundel? Dan komt een Persoonlijke hotspot momenteel goed van pas. Met deze functie zet je namelijk een nieuw netwerk op voor draadloze apparaten, zoals je MacBook of iPad. Hiervoor wordt de internetverbinding van je iPhone gebruikt en gedeeld.

Nu een groot deel van de wereld thuis zit, schakelen bedrijven en scholen massaal over op thuiswerken. Op iPhoned hebben we de afgelopen dagen een hoop artikelen geschreven om je hierbij te helpen. Lees bijvoorbeeld ons artikel over goede videobel-apps om met collega’s te vergaderen. Ook projectmanagement-apps zijn handig, want zo verdeel je het werk op afstand. En is je kleine ook aan huis gekluisterd? Lees dan ons artikel over de beste educatie-apps voor kinderen.

