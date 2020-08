Apple brengt bètaversie van iOS 13.7 uit vlak voor lancering iOS 14

Een maand na de lancering van iOS 13.6 heeft Apple alweer de eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 13.7 uitgebracht. De update heeft alles te maken met het coronavirus.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt ontwikkelaarsbèta iOS 13.7 uit

De bètaversie van iOS 13.7 introduceert meldingen wanneer je bent blootgesteld aan het coronavirus. Zo kan je iPhone je waarschuwen dat je in contact bent geweest met iemand die positief getest is, zonder dat je daar een app voor nodig hebt. Iets meer dan maand geleden bracht Apple iOS 13.6 uit, maar daar zat deze functie nog niet in.

De bèta is een voorbode voor wat we kunnen verwachten in iOS 14. Hierin zou de functie wel met een app moeten gaan werken. In iOS 14 zou je dan een schakelaar aan kunnen zetten voor zogenaamde ‘blootstellingsmeldingen’. De meldingen maken dan nog steeds gebruik van een app.

iOS 13.7 maakt het vooral makkelijker om te zien of er in jouw omgeving zo’n app beschikbaar is. Apple heeft de blootstellingsmeldingen op een zichtbare plek in de Instellingen-app geplaatst. Op die manier hoef je niet diep het systeem in om de meldingen in je privacy-instellingen aan te zetten.

Vlak voor iOS 14-lancering

Apple lanceert de ontwikkelaarsbèta vlak voor de iOS 14-update. Na deze eerste ontwikkelaarsbèta volgen er nog een aantal updates tot iOS 13.7 officieel wordt gelanceerd. Dat is vreemd, want de grootste update van het jaar wordt meestal half september al uitgebracht.

Dit hoeft echter niet te betekenen dat de lancering van iOS 14 wordt uitgesteld, zoals Apple dat met de iPhone 12-serie heeft gedaan. Waarschijnlijk wilde Apple niet wachten tot half september met de blootstellingsmeldingen tot iOS 14.

Meer over iOS 14

Het duurt niet lang meer of iOS 14 wordt officieel uitgebracht. De update brengt heel wat vernieuwingen met zich mee. Zo komt er een App Library en kun je widgets instellen op je homescreen. In ons overzicht lees je alles over de belangrijkste nieuwe functies van iOS 14. Liever kijken? In de video hieronder nemen we de grootste verbeteringen met je door.