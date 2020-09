Apple heeft iOS 13.7 uitgebracht voor alle recente iPhones. Daarnaast komt het bedrijf met iPadOS 13.7. In dit artikel lees je wat de software-update met zich meebrengt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 13.7 nu te downloaden

Apple brengt een update uit voor de iPhone: iOS 13.7. De nieuwste versie komt redelijk onverwacht en bevat geen grote vernieuwingen. Wel worden bugs en andere problemen opgelost in de nieuwste versie. Apple kwam eerder al met een bèta van iOS 13.7.

iOS 13.7 brengt ondersteuning voor de COVID-19 blootstellingsmeldingen. Hierdoor kan je iPhone je waarschuwen dat je in contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus, zonder dat je hier een aparte corona-app voor nodig hebt. De blootstellingsmeldingen werken (nog) niet in Nederland en België.

Exposure Notifications Express

De functie heet ”Exposure Notifications Express” en zorgt ervoor dat de coronatracking-functionaliteit standaard in iOS zit. Door Exposure Notifications Express hoeven overheden niet per se meer een eigen app te ontwikkelen, maar kunnen ze informatie aanleveren bij Apple, dat er vervolgens voor zorgt dat coronatracking werkt.

Denk hierbij aan wanneer gebruikers een blootstellingsmelding moeten krijgen (hoe lang moeten ze in contact zijn geweest met een besmet persoon) en welke stappen zij vervolgens dienen te ondernemen.

De blootstellingsmeldingen kun je activeren via de Instellingen-app van je iPhone. In Nederland is de CoronaMelder-app ontwikkeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor apps die al zijn gemaakt op basis van de corona-app-tracking-api (van Google en Apple) verandert overigens niets. De blootstellingsmeldingen werken hier dan ook niet.

iOS 13.7 installeren werkt als volgt:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Op het moment van schrijven heeft Apple de update nog maar net uitgebracht. Het kan daarom even duren tot de nieuwe software ook op jouw apparaat verschijnt. Dit kan eventjes duren, dus check regelmatig in de Instellingen-app of de nieuwste iOS-versie voor je klaarstaat.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste Apple-updates? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app om niks te missen!

Check ook onze video over iOS 14: