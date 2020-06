iOS 13.6 maakt automatisch updaten nog makkelijker met nieuwe functie

De eerstvolgende grote iOS-update introduceert een nieuwe functie, waarmee je automatisch iOS-updates kunt laten installeren en downloaden op je iPhone en iPad. Zo gaat het werken.

iOS 13.6 introduceert nieuwe update-functie

Hoewel je al langer iOS-updates automatisch kunt installeren, bouwt iOS 13.6 deze functie verder uit, zo ontdekte 9to5Mac. Nu kun je ervoor kiezen om een update ‘s avonds te installeren nadat je deze hebt gedownload. Straks is het mogelijk om de volledige software-update automatisch te downloaden als je met wifi verbonden bent.

Hierdoor is het dus niet meer nodig om handmatig een software-update te downloaden. Dit gebeurt volledig op de achtergrond en automatisch. De enige melding die je iPhone geeft, is om de update daadwerkelijk ‘s nachts te installeren.

Zo wil Apple het nog makkelijker maken om altijd de meest recente versie van iOS of iPadOS te draaien. Dat is belangrijk, want updates bevatten naast nieuwe functies ook oplossingen voor bugs en gaten in de beveiliging.

Naast deze nieuwe updatefunctie introduceert iOS 13.6 nog een paar kleine aanpassingen. Zo wordt een nieuw tabblad voor ‘symptomen’ toegevoegd in de Gezondheid-app, waarin mensen de symptomen van verschillende aandoeningen kunnen raadplegen en bijhouden. Wanneer de update beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.

iOS 14 komt over twee weken

iOS 13.6 is een tussentijdse update, maar over twee weken krijgen we iOS 14 al te zien op WWDC 2020. Deze grote jaarlijkse update zal in het najaar verschijnen, maar wordt eind juni al gepresenteerd. Zo weten we dan al welke nieuwe functies en verbeteringen Apple dit jaar introduceert voor de iPhone en iPad. Meer weten over WWDC? In het onderstaande artikel zetten we onze verwachtingen op een rijtje.