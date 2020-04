Vanaf iOS 13.5 is het mogelijk om de coronavirustracker van je iPhone aan te zetten. De functie rolt eerst uit naar deelnemers van het testprogramma, maar wordt later beschikbaar voor iedereen. In dit artikel laten we zien hoe je de COVID-19-tracker straks aanzet.

iOS 13.5 introduceert coronavirustracker

Apple heeft een nieuwe publieke bèta van iOS 13.5 uitgebracht. Deelnemers aan het testprogramma kunnen zodoende aan de slag met nieuwe functies. De meest in het oog springende toevoeging is de techniek die ontwikkelaars nodig hebben om een coronavirus-app te bouwen. Apple heeft deze technologie samen met Google ontwikkeld, zodat een eventuele app zowel op iPhones als Android-smartphones werkt.

Zo zet je de coronavirustracker aan in iOS 13.5:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Privacy’ en tik op ‘Gezondheid’; Verschuif de schakelaar bij ‘COVID-19 Exposure Notifications’; Zodra het vakje groen kleurt is de functie ingeschakeld.

Het inschakelen van de functie is dus vrijwillig. De coronavirustracker maakt gebruik van bluetooth, dezelfde technologie om bijvoorbeeld draadloze oordopjes met je iPhone te verbinden. Apple en Google hebben dus de onderliggende techniek voor een eventuele coronavirus-app ontwikkeld. De techgiganten maken hiermee de weg vrij voor overheden en ontwikkelaars om zo’n applicatie te maken.

Zodra je de trackerfunctie hebt aangezet, kan je iPhone een logboek bijhouden van andere smartphones die in de buurt zijn geweest. Dit ‘notitieblok’ kun je vervolgens delen met anderen (zoals een nationale overheid of zorginstantie) zodat de verspreiding van het coronavirus geremd kan worden. Google heeft de trackerfunctie inmiddels ook uitgerold.

Definitieve versie van iOS 13.5 volgt later

De functie rolt eerst uit naar de testversie van iOS 13.5. Alleen mensen die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen deze update aangeboden. De definitieve versie, voor alle iPhone-bezitters, rolt op een later moment uit. Het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt.



Over de Nederlandse corona-app

De komst van een eventuele coronavirus-app houdt de gemoederen flink bezig. Wij hebben onlangs een rondvraag gedaan bij het RIVM en drie app-experts waar de Nederlandse corona-app aan moet gaan voldoen. Wil je meer weten? Check dan ook ons overzichtsartikel over de gezamenlijke coronavirus-technologie van Apple en Google. Hierin leggen we tot in detail uit hoe bovenstaande technologie werkt.

