Apple bevestigt dat de iOS 13.5-bug is opgelost: apps starten weer op

Apple heeft bevestigd dat het de recente iOS 13.5-bug is opgelost. Afgelopen tijd kwamen er veel klachten van gebruikers die hun apps niet meer konden openen na de update.



iOS 13.5-bug is opgelost

Sinds de iOS 13.5-update voor verschillende Apple-apparaten verscheen, doken er talloze berichten op over een grote bug. De bug zorgde ervoor dat gebruikers bepaalde apps niet meer konden openen. Wanneer zij dit probeerden, verscheen er een bericht dat zei: “App wordt niet meer met je gedeeld. Om hem te gebruiken, koop je hem in de App Store.”

Apple heeft nu aan Techcrunch bevestigd dat het probleem definitief is verholpen. De fabrikant gaf verder geen toelichting over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verschillende websites impliceren dat de bug te maken had met de ‘Delen met gezin’-functie. Waarschijnlijk zat de fout hierin en ging er iets mis met het verifiëren van de gebruiksrechten van apps.



Eerdere oplossingen

Nog voordat Apple eraan werkte om de bug op te lossen, ontdekten sommige gebruikers hoe ze het probleem konden verhelpen. Nadat ze de getroffen apps verwijderden en opnieuw installeerden was er niets meer aan de hand. Na de eerste meldingen van de bug heeft Apple als oplossing een groot aantal eerder uitgebrachte app-updates opnieuw aangeboden.

Hoewel we het downloaden van updates altijd aanraden, is dit nu niet meer nodig om de bug te verhelpen. Als het goed is, moet niemand meer last ondervinden van het probleem. Apple zegt dat “het probleem is opgelost voor alle getroffen gebruikers.” Heb jij gek genoeg wel nog last van de bug, laat het ons dan vooral weten in de reacties.

Het is ongebruikelijk dat Apple-updates met zulke grote bugs komen en het is daarom goed om te zien dat Apple het snel heeft opgelost. Waarschijnlijk merkte het bedrijf de fout op door de vele berichten en klachten die online verschenen.

