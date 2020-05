iOS 13.5 is pas kortgeleden voor alle gebruikers uitgebracht en veroorzaakt nu al problemen. Sommige gebruikers kunnen geen apps meer openen op hun iPhones en iPads vanwege een bug.



Apps openen niet in iOS 13.5

Volgens verschillende berichten op social media kunnen sommige gebruikers hun iPhone- en iPad-apps niet meer openen. Mensen hebben het over een foutmelding wanneer ze een bepaalde app proberen te starten. Meldingen hiervan kwamen nadat Apple de officiële iOS 13.5-update uitrolde.

Bij het openen van sommige apps verschijnt het volgende bericht: “App wordt niet meer met je gedeeld. Om hem te gebruiken, koop je hem in de App Store.” Gebruikers die de betreffende melding krijgen, kunnen niets anders doen dan het opstarten van de app te annuleren of omgeleid te worden naar de App Store.

Oorzaak en oplossing

Tot nu toe lijkt het te gaan om willekeurige apps. We weten nog niet precies waar het probleem vandaan komt. De bug lijkt echter een verband te hebben met de ‘Delen met gezin’-functie van iCloud. Dit betekent niet dat er een probleem is met je iCloud-account als jij ook last hebt van deze bug. Hoogstwaarschijnlijk gaat er iets verkeerd met de Apple-servers, waardoor iOS onjuist verifieert of je een app hebt gekocht.



Apple heeft het probleem nog niet bevestigd op de officiële webpagina. Er zijn dan ook nog geen officiële oplossingen gedeeld. Op social media zeggen sommige mensen dat je het probleem verhelpt als je de betreffende apps opnieuw download. Het is onduidelijk of dit voor iedereen werkt en of dit mogelijk andere problemen met zich mee kan brengen.

Een lezer van ons liet weten ook last te hebben van het probleem. Het gaat hier om een iPad Air 2 met iOS 13.5. De gebruiker zegt dat het probleem zich onder meer voordoet bij Instagram, Twitter en Tripadvisor. Laat het ons weten in de reacties als jij er ook last van hebt.

