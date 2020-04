Apple heeft de derde bètaversie van iOS 13.5 uitgebracht. De meest opvallende functie is de techniek dat een coronavirustracker mogelijk maakt.



3 verbeteringen in bèta van iOS 13.5

Apple brengt de derde bèta van iOS 13.5 uit. Het grote publiek moet dus nog even geduld hebben, maar de testversie is een uitgelezen kans om te zien wat we kunnen verwachten in de volgende update. De nieuwste versie staat in het teken van corona. Dit zijn de 3 grootste veranderingen.

1. Coronavirustracker

De grootste verandering die iOS 13.5 met zich meebrengt, is de techniek voor de coronavirustracker. Deze rolt nu uit naar deelnemers van het testprogramma en zal straks beschikbaar worden voor iedereen. Apple werkt samen met Google om te zorgen dat de traceer-apps straks op zowel Android-smartphones als iPhones werken.

Met het introduceren van deze techniek banen Apple en Google de weg vrij voor ontwikkelaars om applicaties te maken. Daarmee zou het makkelijker moeten worden om erachter te komen wie in contact is geweest met iemand met het coronavirus. De tracker zal gebruikmaken van bluetooth en het is mogelijk om deze functie zelf in- of uit te schakelen.

2. Ontgrendelen met een mondkapje

Inmiddels dragen veel mensen buiten een mondkapje om zichzelf extra te beschermen tegen het virus. Omdat Face ID je niet herkent met een gezichtsmasker op, wordt het aardig lastig om je iPhone op zo’n moment te ontgrendelen. Wanneer Face ID niet werkt, krijg je na een paar seconden een scherm te zien waar je je pincode kan invoeren.

Wanneer je een mondkapje draagt moet je dus telkens wachten tot je dit ontgrendelscherm te zien krijgt. Apple speelt hierop in door de pincode sneller te tonen wanneer Face ID niet werkt. Wanneer je dan omhoog veegt, krijg je direct het scherm te zien waar je je pincode in kan voeren.

3. Uitschakelen van grotere tegels in FaceTime

Wanneer je een groepsgesprek houdt via FaceTime zie je alle deelnemers in tegels op je scherm. Als iemand aan het praten is, wordt zijn of haar tegel dan ook automatisch ietsje groter. Met iOS 13.5 wordt het mogelijk om deze functie uit te schakelen.

Via de Instellingen-app ga je naar FaceTime, waar je vervolgens deze functie met een schakelaar uitzet. Als de functie is uitgeschakeld blijven alle tegels even groot, ook als iemand aan het woord is. Wil je iemand toch even ietsje groter zien, dan kun je wel nog op een tegel tikken om deze te vergroten.

iOS 13.5 rolt later uit

Ongeveer een maand na het uitbrengen van iOS en iPadOS 13.4 brengt Apple de bèta van iOS 13.5 uit. De definitieve versie van iOS 13.5 rolt op een later moment uit naar alle iPhone-gebruikers. Het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

Deelnemers van het testprogramma gaan de functies eerst testen. Daarna kunnen ontwikkelaars ermee aan de slag. Zodra alles werkend is gemaakt, kan het grote publiek de update downloaden. Houdt iPhoned daarom goed in de gaten om op de hoogte te blijven.