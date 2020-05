Niet schrikken als je vanochtend in de App Store een enorme hoeveelheid app-updates ziet staan. Apple heeft de updates van tientallen apps opnieuw uitgebracht. Mogelijk lost dit een vervelende bug op in iOS 13.5 waardoor apps niet meer gestart konden worden.



iOS 13.5 app updates nu beschikbaar

De afgelopen paar dagen regende het klachten over iOS 13.5. Veel gebruikers konden na het installeren van de update die vorige week uitkwam ineens bepaalde apps niet meer openen. Zodra ze dit deden, verscheen een melding waarin stond dat ze geen rechten hadden om de app te gebruiken.

Dit is bij Apple ook niet onopgemerkt gebleven, want sinds vanochtend zijn tal van app-updates die de afgelopen dagen verschenen opnieuw uitgebracht. Als we naar de datums kijken die bij deze updates staan, gaan ze terug tot ongeveer tien dagen geleden. Zelfs als je deze updates al eens geïnstalleerd hebt, zul je dat nu opnieuw moeten doen.

Hoewel Apple nog geen verklaring heeft uitgebracht, lijkt dit een manier te zijn om de bug in iOS 13.5 op te lossen. Zo lieten verschillende lezers aan ons weten dat ze de bug konden verhelpen door een app te verwijderen en opnieuw te installeren.

Ook Apple Support heeft gebruikers die om hulp vroegen geadviseerd om de apps handmatig te verwijderen en opnieuw te installeren. Apple lijkt dit nu via de App Store op een soortgelijke manier op te willen lossen voor iedereen.

Updaten maar!

Er zit dus niets anders op dan een flinke serie updates installeren. Let dus wel even op of je iPhone of iPad met een wifi-netwerk verbonden is, anders blijft er waarschijnlijk weinig van je mobiele databundel over.

iOS 13.5 verscheen vorige week en introduceerde onder meer de benodigde onderdelen om de corona-tracking-app van Google en Apple goed te laten werken. Meer weten over wat deze update allemaal met zich meebracht? Check ons onderstaande overzicht.

