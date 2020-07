Veel gebruikers meldden onlangs een grote bug die iOS 13.5.1 met zich meebrengt, waardoor de accu van hun iPhone sneller leegloopt. Nu duikt een nieuwe bug op over het leeglopen van de batterij door de Apple Music-app.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music neemt veel batterij in beslag op achtergrond

Meerdere gebruikers melden dat Apple Music significant veel van de accu vraagt. De meeste gebruikers draaien iOS 13.5.1. Onlangs kwam aan het licht dat veel gebruikers die de nieuwste iOS-versie draaien problemen hadden met een snel leeglopende accu. Het kan daarom goed dat deze bug samenhangt met het probleem met Apple Music.

De batterij loopt leeg doordat Apple Music op de achtergrond actief is, zelfs als de app totaal niet in gebruik is. In sommige gevallen is de app dagelijks een aantal uren van de dag actief. Dat komt zelfs voor wanneer de app al weken niet is geopend, of zelfs nooit is gebruikt.

Voor sommige gebruikers kost dit probleem tot wel meer dan de helft van e accu. Het probleem lijkt zich voor te doen sinds afgelopen weekend. Zelfs wanneer je hebt ingesteld dat apps niet op de achtergrond vernieuwen, verbruikt de Apple Music-app veel stroom.

Nog geen blijvende oplossing gevonden

Helaas is er nog geen oplossing voor het probleem. Gebruikers hebben geprobeerd om de app geforceerd af te sluiten, ‘m te verwijderen en opnieuw te installeren en zelfs hun iPhone opnieuw op te starten. Ook het compleet resetten van de iPhone lijkt niets uit te halen.

Het is te hopen dat Apple binnenkort actie onderneemt om de bug op te lossen. Om zelf te achterhalen of Apple Music op de achtergrond energie vreet, ga je naar je Instellingen-app en tik je op ‘Batterij’. Hier zie je of de Apple Music-app op de achtergrond veel percentage van je accu in beslag neemt.

Het is niet de eerste keer dat gebruikers klagen over een bug. Onlangs bleek dat veel mensen problemen hadden met een snel leeglopende accu sinds ze iOS 13.5.1 hadden geïnstalleerd. 1 juni bracht Apple de nieuwe update uit. De update richt zich voornamelijk op functies voor het coronavirus, zoals toegang tot de corona-api voor alle gebruikers.