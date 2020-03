Downloaden maar: Apple heeft iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uitgebracht. Daarmee krijgen zowel de iPhone als de iPad weer een aantal kleine en grote verbeteringen. Verder rolt Apple nieuwe software uit voor de Apple TV en oudere iPads en iPhones.



iOS 13.4 downloaden

Vandaag brengt Apple een belangrijke tussentijdse update uit voor iOS en iPadOS. Zo krijgt de iPad eindelijk ondersteuning voor trackpads en kun je op de iPhone aan de slag met het delen van iCloud-folders en meer. Via onderstaande stappen kun je iPadOS 13.4 en iOS 13.4 downloaden.

iOS 13.4 installeren werkt als volgt:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Op het moment van schrijven heeft Apple de update nog maar net uitgebracht. Het kan daarom even duren tot de nieuwe software ook op jouw apparaat verschijnt.

Dit is er nieuw in iOS 13.4 en iPadOS 13.4

De belangrijkste verbetering is deze keer niet voor de iPhone, maar voor de iPad weggelegd. Eindelijk voert Apple uitgebreide trackpad-ondersteuning toe aan de iPad. Daardoor kun je een iPad vanaf nu met een cursor bedienen en lijkt de tablet ineens een stuk meer op een laptop.

De cursor-ondersteuning is speciaal gemaakt met het oog op de iPad Pro 2020 die vorige week werd onthuld, maar is ook op oudere modellen beschikbaar. Het enige wat je nodig hebt is een hoes met een ingebouwd trackpad, of een Magic Trackpad van Apple. Het nieuwe Magic Keyboard voor de iPad komt pas later beschikbaar.

Op de iPhone en iPad zijn daarnaast negen nieuwe Memoji-stickers beschikbaar, kun je voortaan folders in iCloud delen. Een handige verbetering nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten en zo alsnog hun school- of werkprojecten gezamenlijk kunnen oppakken.

Ook kunnen auto’s nu CarKey gaan ondersteunen, een nieuwe functie waarmee een iPhone of Apple Watch via nfc als autosleutel kan fungeren. Daarmee kun je zelfs je autosleutel tijdelijk aan iemand uitlenen.

Wil je meer weten over iOS 13.4? Check dan ons overzicht met alle iOS 13.4 functies.

Ook nieuwe software voor oudere iPads en iPhones

Kan jouw iPhone of iPad niet naar geüpdatet worden naar iOS 13 of iPadOS 13? Ook dan mag je op een update rekenen. Apple brengt namelijk gelijktijdig ook iOS 12.4.6 en iPadOS 12.4.6 uit. Deze softwareversie rolt uit voor toestellen ouder dan de iPhone 6S.

Mensen met een iPad Air, iPad mini 2 of iPad mini 3 kunnen nu aan de slag met iPadOS 12.4.6. Het is nog niet bekend welke verbeteringen of vernieuwingen de nieuwe software-updates met zich meebrengen. Dit artikel wordt uiteraard aangevuld zodra hier meer over bekend is.

tvOS 13.4 downloaden

Ben je in het bezit van een vierde generatie Apple TV? Dan kun je vanaf nu tvOS 13.4 downloaden. Welke vernieuwingen deze tussentijdse update met zich meebrengt is nog onduidelijk. De update rolt alleen uit voor de Apple TV 4K, oudere modellen krijgen versie 8.4.3, dat alleen de veiligheid verbetert. tvOS 13.4 installeren doe je zo:

Ga op je Apple TV naar Instellingen en kies ‘Systeem’; Tik op ‘Software-update’ en kies ‘Update software’; De Apple TV gaat nu op zoek naar tvOS 13; Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.