iOS 13.4.1 nu beschikbaar: FaceTime-bug opgelost en meer

Apple heeft zojuist iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1 uitgebracht. Deze tussentijdse update zorgt ervoor dat een aantal bugs zijn opgelost, dat de prestaties van de software worden verbeterd, en de veiligheid wordt naar verwachting aangescherpt.



iOS 13.4.1 nu beschikbaar

Apple rolt nu de nieuwste tussentijdse update iOS 13.4.1 uit voor iPhone en iPad gebruikers. De update brengt weinig functionaliteiten met zich mee, maar lost vooral een aantal problemen op. Zo wordt er een probleem opgelost waarbij Apple-gebruikers met iOS 9.3.6 of OS X El Capitan 10.11.6 niet meer konden deelnemen aan een FaceTimegesprek met anderen die iOS 13.4 draaiden.

iOS 13.4.1 installeren doe je zo:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Heb je een iPad? Dan volg je bovenstaande stappen om iPadOS 13.4.1 te installeren. Zie je de update niet direct verschijnen? Dat kan. Net nadat Apple een update heeft uitgebracht proberen veel mensen hun apparaat bij te werken, waardoor digitale wachtrijen ontstaan. Probeer het in dat geval later nog eens.

iOS 13.4.1: dit is er nieuw

De update lost vooral een aantal problemen op die gebruikers hadden na het installeren van iOS 13.4. Zo bleek er een probleem te zijn voor FaceTimegesprekken: wanneer gebruikers een Apple-apparaat hebben dat draait op iOS 9.3.6 of eerder, of OS X El Capitan 10.11.6, konden zij niet meer deelnemen in FaceTimegesprekken met anderen die iOS 13.4 draaiden. Ook wordt er een bug opgelost in de Instellingen-app, waardoor het niet meer mogelijk was om Bluetooth te kiezen in het snelmenu op het homescherm.

Voor iPad-gebruikers wordt er ook een en ander opgelost met de nieuwe update. Voor hen ontstond namelijk ook hetzelfde probleem dat ze geen FaceTimegesprek meer konden voeren met gebruikers met een apparaat dat iOS 9.3.6 of OS X El Capitan 10.11.6 of eerder. Ook bleek er een bug te zijn waarbij de zaklampfunctie van de vierde generatie iPad Pro 12.9 inch en tweede generatie iPad Pro 11 inch niet aan ging wanneer je de zaklamp aandeed via het snelmenu of op het toegangsscherm.

Het staat niet in Apple’s notities, maar het zou daarnaast goed kunnen dat de veiligheid van de VPN wordt aangescherpt met de nieuwe update. In iOS 13.3.1 en nieuwer zat er namelijk een bug waardoor een VPN-verbinding het online verkeer niet meer kon beveiligen door middel van encryptie. Helaas is het nog niet helemaal zeker of dat probleem nu is opgelost.

Meer over iOS 13.4

Ongeveer twee weken geleden werden iOS 13.4 en iPadOS 13.4 beschikbaar. Deze grote updates voegden een aantal handige functies en verbeteringen toe. Zo werd er trackpad ondersteuning toegevoegd voor de iPad, en werd er ook de optie toegevoegd om iCloud mappen te delen. Benieuwd naar alle verbeteringen? Bekijk dan onze overzichtspagina van alle iOS 13.4-functies en verbeteringen.

