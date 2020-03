Loopt de accu van jouw iPhone sinds de update naar iOS 13.3.1 opmerkelijk snel leeg? Of is de mobiele dataverbinding wisselvallig, en valt het signaal vaak zomaar weg? Je bent niet de enige.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iOS 13.3.1 trekt accu van iPhone-gebruikers leeg’

Meerdere iPhone-gebruikers vertellen over hun iOS 13.3.1-problemen op fora zoals Reddit en de ondersteuningswebsite van Apple zelf. Sinds een paar weken verschijnen er opmerkelijk veel klachten over een afgenomen accuduur. Vooral nieuwe toestellen, zoals de iPhone 11 en iPhone 11 Pro, lijken hier last van te hebben.

‘Ik gebruik mijn iPhone 11 minder dan twee uur per dag’, schrijft iemand op het Apple Forum. ‘Voor de update naar iOS 13.3.1 had ik aan het eind van de dag altijd nog 85 procent batterij over. Na de update moet het toestel aan het eind van de dag direct aan de oplader.’

Ook mensen met een ouder model mengen zich in de klachtenregen. ‘Mijn vriend zijn iPhone X loopt sinds de update naar iOS 13.3.1 bijna 40 procent sneller leeg dan voorheen. Mijn iPhone 8 heeft daarentegen nergens last van’, zo schrijft een ander persoon op het Apple Forum.

Ook lijkt iOS 13.3.1 problemen met mobiel internet te veroorzaken. De verbinding valt soms zomaar weg, of toestellen kunnen überhaupt geen signaal meer krijgen. ‘Mijn verbinding valt sinds iOS 13.3.1 meerdere keren per dag zomaar weg’, schrijft een Reddit-gebruiker. ‘Hier hetzelfde’, zo krijgt diegene bijval. ‘Ook duurt het heel lang om weer verbinding te krijgen.’

Ook handig: 5 tips voor als je iPhone opladen niet meer lukt



Dit kun je zelf proberen

iPhoned heeft Apple om een reactie gevraagd. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra is ontvangen. Heb je last van accuproblemen? Neem dan in ieder geval een kijkje in de Instellingen-app van je toestel. Onder het kopje ‘Batterij’ zie je welke apps en processen veel stroom verbruiken. Werkt mobiel internet niet goed sinds de update naar iOS 13.3.1? Probeer dan zoveel mogelijk via wifi-verbindingen online te zijn.

Apple bracht iOS 13.3.1 eind januari uit. Deze tussentijdse update maakte het mogelijk om de locatiechip van je iPhone 11 (Pro) uit te zetten. De nieuwste softwareversie, iOS 13.4, wordt momenteel getest door een testgroep. Hierdoor weten we al wat we kunnen verwachten. Check ons artikel over iOS 13.4-functies voor een overzicht van alle verbeteringen.