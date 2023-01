Opvallend: Apple brengt na vijf jaar nog steeds iOS 12 update uit

iOS 16.3 is pas net verschenen, maar dit is niet de enige iOS-versie waar Apple een update voor uitbrengt. Er is nu zelfs een update voor iOS 12 verschenen.

iOS 12 verscheen bijna vijf jaar geleden

Apple bracht in 2018 de eerste versie van iOS 12 uit. Dit is inmiddels vijf jaar geleden, maar Apple heeft deze week nog een update uitgebracht voor het oude besturingssysteem. Dit is niks nieuws: iOS 12 heeft de afgelopen jaren steeds updates gekregen. Wat is er nieuw in iOS 12.5.7?

iOS 12-update: gericht op beveiliging

De iOS 12 update is voornamelijk gericht op de beveiliging van het systeem. Met de systeemupdate zijn bepaalde bugs verholpen en lekken in het systeem gedicht. Dit is niet anders dan de eerdere systeemupdates voor iOS 12: de afgelopen paar jaar zijn dit telkens beveiligingsupdates geweest.

Het is vrijwel zeker dat de updates hierbij blijven, er komen geen grote nieuwe versies meer uit voor iOS 12. Voor de nieuwste software is iOS 16 te downloaden. Het is daarom opmerkelijk dat Apple wel een iOS 12 update vrijgeeft. Waarom doet Apple dit?

Veel telefoons draaien nog op iOS 12

Apple stopt na een bepaalde tijd met het beschikbaar stellen van updates voor oudere toestellen. Zo is de iPhone 6 blijven steken op iOS 12 update. De iPhone 6 was echter een ontzettend populaire – zo niet de populairste – iPhone, waardoor behoorlijk wat mensen het toestel nog steeds gebruiken. Deze devices hebben iOS 12 als laatste iOS update gehad:

Door de populariteit van de apparaten is het goed mogelijk dat ze ook anno 2023 nog veel gebruikt worden. Een beveiligingslek zou daardoor ook nu nog veel mensen kunnen raken, waardoor het van belang is dat de oude devices nog geüpdatet worden als de beveiliging daar om vraagt. Twijfelde je of je iOS 12 update wel moet downloaden? Het is zeker aan te raden met het oog op cyberveiligheid.

