Apple heeft een software-update voor relatief oude iPhones uitgebracht. Deze update verhelpt problemen met de CoronaMelder-app. In dit artikel leggen we uit hoe je iOS 12.5.1 kunt downloaden.

iOS 12.5.1 downloaden nu mogelijk

De update rolt uit voor de iPhone 5S, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Ook de eerste iPad Air, iPad mini 2 en iPad mini 3 krijgen een update. iOS 12.5.1 volgt een maand na de eerste patch (iOS 12.5). Deze versie introduceerde ondersteuning voor coronavirustracker-apps. De Nederlandse CoronaMelder-app werkt echter nog niet op oudere iPhones.

iOS 12.5.1 downloaden doe je zo:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Het is altijd verstandig om vooraf een back-up van je iPhone te maken. Mocht je tijdens het updaten tegen problemen aanlopen, dan heb je in ieder geval een reservekopie van je gegevens.

iOS 12.5.1 introduceert geen nieuwe functies. De update is bedoeld om problemen met versie 12.5 te verhelpen. Uit het logboek van Apple blijkt dat de blootstellingsmeldingen niet in alle gevallen goed weergeven werden.

De Nederlandse CoronaMelder-app kan momenteel nog geen gebruikmaken van de mogelijkheden in iOS 12.5. Dit betekent dat de app niet werkt op bovengenoemde iPhones. Naar verwachting wordt de ondersteuning later dit jaar toegevoegd. Een precieze datum ligt nog in het midden.

Over CoronaMelder

CoronaMelder houdt via bluetooth bij met welke mensen je contact hebt gehad. Zodra je een verhoogd risico op besmetting loopt wordt je hiervan op de hoogte gesteld en kun je je laten testen.

Het gebruik van CoronaMelder is vrijwillig en de privacy is gewaarborgd door de achterliggende techniek. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over de Nederlandse app tegen het coronavirus: