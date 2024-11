Koop je regelmatig iets op internet? Laat je dan niet belazeren! Om internetoplichting te voorkomen heeft de politie de volgende tips voor je.

Politie geeft raad: zo kun je internetoplichting voorkomen

Even de nieuwste iPhone bestellen, of een paar nieuwe schoenen aanschaffen: online kopen heeft het shoppen wel heel makkelijk gemaakt. Ook criminelen weten dat en die proberen nu steeds vaker je geld afhandig te maken.

Internetoplichting komt nog maar al te vaak voor. En het vervelende is: wanneer je op internet wordt opgelicht is de kans zeer klein dat de dader bekend wordt. In ongeveer 1 procent van de gevallen komt een verdachte in beeld. Dat blijkt uit cijfers van RTL Nieuws, die zich baseren op de cijfers van het CBS en de politie.

Dit komt deels omdat maar een kwart van de gedupeerden aangifte doet. Vaak schamen mensen zich ervoor of vinden ze het bedrag de moeite van het melden niet waard. En als er dan toch aangifte gedaan wordt, blijft de zaak onopgelost.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet wordt opgelicht. Gelukkig helpt de politie je ook om internetoplichting te voorkomen.

Check de verkoper

Voordat je iets gaat kopen is het verstandig om eerst eens te checken of er negatieve ervaringen met de verkoper zijn. Daarvoor heeft de politie een website waar je kunt checken of er enige vorm van internetoplichting bekend is over de verkoper. Je kunt daar zoeken op onder andere het IBAN-nummer, e-mailadressen en de url van een webwinkel.

Blijf wel altijd opletten. Het kan zijn dat er geen meldingen bekend zijn over een bepaalde partij, maar dat het toch een oplichter is. Het is dus geen garantie dat de verkoper een betrouwbare partij is.

Let op: als je een buitenlands IBAN-nummer invult, krijg je altijd een waarschuwing te zien. Betalingen naar het buitenland brengen altijd meer risico met zich mee. En daar wilt de politie ook voor waarschuwen.

Meer tips om veilig te handelen op internet

Naast de website om internetoplichting te voorkomen geeft de politie ook andere tips om veilig te handelen op internet. Maar het belangrijkste blijft: gebruik je gezond verstand. Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.