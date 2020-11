Vaarwel Intel en welkom M1. Apple heeft de eerste stap naar een Intel-loos bestaan gezet en rust de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini met een zelfgemaakte chip uit. In deze Intel vs Apple M1-vergelijking zetten we de twee chips tegenover elkaar.

Intel vs Apple M1: vergelijking tussen de oude en nieuwe Mac-chip

De eerste stap naar een Apple zonder Intel is gezet. Tijdens het ‘One More Thing’-evenement liet het bedrijf uit Cupertino drie nieuwe Macs zonder Intel-chip zien. In plaats daarvan worden de computers aangestuurd door M1, de eerste door Apple zelfgemaakte ARM-chip.

Voorlopig blijft het bedrijf echter nog wel gewoon Macs met Intel-chips verkopen, waar het bedrijf jaren mee heeft samengewerkt. De verschillen tussen de twee zijn echter gigantisch. In deze Intel vs Apple M1-vergelijking zetten we de oude en nieuwe Mac-chip daarom tegenover elkaar, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken.

1. Krachtiger

De nieuwe Macs met M1-chip zijn in eerste instantie een stuk krachtiger dan hun voorgangers. De specifieke snelheidswinsten verschillen per model, maar zowel de MacBook Air, MacBook Pro als Mac mini zijn sneller dan hun voorgangers.

Neem nou laatstgenoemde. De nieuwe Mac mini is volgens Apple tot wel 60 procent sneller dan het vorige model met Intel-chip, die in 2018 uitkwam. Daar blijft het niet bij, want ook de grafische prestaties van de Macs met M1-chip gaan er flink op vooruit. Programma’s lopen hierdoor soepeler en ook het uitvoeren van zware processen, zoals het exporteren van video’s, gaat vloeiender.

Deze vooruitgang is te danken aan de manier waarop de M1-chip is gemaakt. Alle computeronderdelen, zoals een grafische processor en neural engine, zitten namelijk op één chip gesoldeerd. In jargon noemen we dit een System on a Chip, ook wel SoC genoemd. De iPhone 12-serie van Apple heeft bijvoorbeeld ook een SoC: de A14-chip.

2. Langere accuduur

Ook niet geheel onbelangrijk: accuduur. De MacBook Air en MacBook Pro met M1-chip gaan flink langer mee dan hun voorgangers. Sterker nog, Apple zelf claimt dat de kersverse Pro de langste accuduur van alle Macs ooit heeft. Je zou maar liefst 20 uur onafgebroken films kunnen kijken voordat de laptop uitvalt. De nieuwe MacBook Air houdt het maximaal 18 uur vol.

3. App-ondersteuning

Met de M1-chip zet Apple eigenlijk één van haar belangrijkste projecten in de steigers: het realiseren van één Apple-ecosysteem waarin je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en andere producten naadloos met elkaar samenwerken.

Een belangrijke stap hierin is het gelijktrekken van de onderliggende techniek die de apparaten aanstuurt, en daar zorgt M1 dus voor. Dankzij die chip kun je bijvoorbeeld iPhone- en iPad-apps ook gewoon op je Mac draaien.

Dat is echter niet het hele verhaal. Ontwikkelaars van apps moeten hun programma’s namelijk gereedmaken voor de M1-chip, anders werkt het niet. Alle apps van Apple zelf zijn met de komst van de nieuwe Silicon-chip in het achterhoofd gemaakt, maar dat geldt niet per se voor derde ontwikkelaars.

Het moet dus nog maar blijken hoeveel Mac-apps straks direct en zonder problemen werken op de nieuwe M1-chip. We weten bijvoorbeeld dat grote apps als YouTube, Google Drive, Disney Plus en WhatsApp (in eerste instantie) niet in de nieuwe Mac App Store te vinden zullen zijn. Dit voordeel van M1 kun je voorlopig dus nog niet optimaal benutten.

